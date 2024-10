Journée mondiale de l’AVC : Comprendre l’heure d’or et son importance

Comprendre l'heure d'or pour la Journée Mondiale de l'AVC : pourquoi est-ce si important ?

Tl;dr La Journée Mondiale de l’AVC sensibilise au traitement et à la prévention des AVC.

Le traitement rapide après un AVC peut réduire significativement les dégâts cérébraux.

L’acronyme BE FAST aide à reconnaître rapidement les symptômes d’un AVC.

Le 29 Octobre : une journée dédiée à la sensibilisation aux AVC

La Journée Mondiale de l’AVC, observée le 29 octobre, vise à sensibiliser le public sur la prévention, le traitement et les soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux (AVC). Cette campagne mondiale met en lumière les signes avant-coureurs d’un AVC grâce à l’acronyme BE FAST : Balance (équilibre), Eye symptoms (symptômes oculaires), Face drooping (affaissement du visage), Arm weakness (faiblesse du bras), Speech difficulties (difficultés d’élocution), et Time to call emergency services (heure d’appeler les services d’urgence).

AVC : une urgence médicale

Un AVC survient lorsque l’apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu ou réduit, privant ainsi les tissus cérébraux d’oxygène et de nutriments. En quelques minutes seulement, les cellules cérébrales commencent à mourir. Il s’agit d’une urgence médicale, et un traitement rapide est crucial pour minimiser les dommages cérébraux, les incapacités, et potentiellement les complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital.

« L’heure d’or » : un moment crucial

L’expression « L’heure d’or » fait référence aux premières 60 minutes suivant le début des symptômes d’un AVC. Les patients qui se présentent à l’hôpital dans l’heure qui suit l’apparition des symptômes ont la plus grande chance de bénéficier d’un traitement thrombolytique, c’est-à-dire une perfusion pour dissoudre le caillot. Pour chaque minute de retard dans la reperfusion, 20 lakh de cellules nerveuses meurent. Ainsi, une intervention médicale rapide peut significativement améliorer les résultats en restaurant la circulation sanguine et en réduisant les dommages cérébraux.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

BE FAST : un acronyme pour sauver des vies

Une réponse rapide implique de reconnaître les symptômes d’un AVC rapidement et de chercher une attention médicale immédiate. L’acronyme BE FAST est un outil utile pour identifier rapidement les symptômes d’un AVC. En agissant rapidement pendant « l’heure d’or » et en assurant une réponse rapide, les chances de meilleure récupération et de réduction des complications à long terme suite à un AVC sont nettement augmentées.

Author: Dr Balasubramaniam, Senior consultant neurologist at Prashanth Hospitals, Chennai