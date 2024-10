La caféine dans le sang pourrait influencer la graisse corporelle et le risque de diabète

La caféine dans votre sang pourrait affecter votre taux de graisse corporelle et augmenter le risque de diabète, révèle une étude.

Tl;dr Les niveaux de caféine peuvent influencer votre taux de graisse corporelle.

Une étude de 2023 établit un lien entre caféine, IMC et risque de diabète de type 2.

La caféine pourrait aider à réduire la masse grasse, selon les chercheurs.

La caféine, facteur clé de notre bien-être ?

Selon une récente étude, la caféine que nous consommons pourrait avoir un impact significatif sur notre santé. Plus précisément, le niveau de caféine dans notre sang pourrait influencer la quantité de graisse corporelle que nous portons. Un facteur qui pourrait déterminer notre risque de développer des maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2.

Un lien entre caféine, IMC et diabète

Cette étude, publiée en 2023, a utilisé des marqueurs génétiques pour établir un lien plus définitif entre les niveaux de caféine, l’IMC (Indice de Masse Corporelle) et le risque de diabète de type 2. Derrière cette recherche, une équipe internationale composée de chercheurs de l’Institut Karolinska en Suède, de l’Université de Bristol et de l’Imperial College London au Royaume-Uni.

Les bénéfices potentiels des boissons caféinées sans calories

L’équipe de recherche a suggéré que les boissons caféinées sans calorie pourraient être explorées comme un moyen potentiel d’aider à réduire les niveaux de graisse corporelle. « Des concentrations plus élevées de caféine dans le plasma, prédites génétiquement, étaient associées à un IMC plus faible et une masse grasse corporelle plus faible », ont écrit les chercheurs dans leur article. « De plus, des concentrations plus élevées de caféine dans le plasma, prédites génétiquement, étaient associées à un risque plus faible de diabète de type 2. »

Une consommation de caféine à modérer

Il est important de garder à l’esprit que les effets de la caféine sur le corps ne sont pas tous positifs. Une prudence doit donc être exercée lors de la pesée des avantages de la consommation de caféine. « Des essais à court terme ont montré que la consommation de caféine entraîne une réduction du poids et de la masse grasse, mais les effets à long terme de la consommation de caféine sont inconnus », ont expliqué les chercheurs.