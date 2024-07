La caféine, nouvelle alliée contre Alzheimer ?

L'étude parue ce vendredi suggère que la prise de caféine pourrait freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer chez les individus à un stade préliminaire. Que pensez-vous des bienfaits potentiels de la caféine sur cette maladie ?

Tl;dr Une étude suggère que la caféine ralentit la progression de la maladie d’Alzheimer.

La caféine bloquerait des récepteurs cibles dans les neurones, prévenant les troubles de la mémoire.

Une équipe lilloise a confirmé ces résultats et continue des recherches sur des patients.

Si confirmé, la caféine pourrait être recommandée comme traitement préventif contre Alzheimer.

La caféine, un espoir pour ralentir Alzheimer ?

Imaginez si votre café du matin pouvait faire plus que vous réveiller. Une étude récente suggère que la consommation de caféine pourrait aider à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer chez les personnes touchées à un stade précoce.

Une découverte prometteuse

La maladie d’Alzheimer est caractérisée par divers symptômes neurologiques, tels que les troubles de la mémoire, de l’orientation et des fonctions exécutives. Des recherches antérieures ont déjà laissé entendre que la caféine pourrait, dans une certaine mesure, freiner l’avancée de cette maladie.

« On peut ainsi imaginer qu’en bloquant ces récepteurs dont l’activité est augmentée chez le patient atteint d’Alzheimer, la caféine puisse prévenir le développement des troubles de la mémoire, voire d’autres symptômes cognitifs et comportementaux« , explique David Blum, directeur de recherche à l’Inserm et coauteur de l’étude.

Des recherches en cours

Une équipe lilloise a confirmé ces résultats. Ils ont démontré que l’augmentation pathologique de récepteurs cibles de la caféine dans les neurones pendant le développement de la maladie facilite la perte des synapses, et ainsi, le développement précoce des troubles de la mémoire.

En cours, un essai clinique de phase 3 au CHU de Lille inclut 248 patients : la moitié se verra administrer 400 mg de caféine, et l’autre un placebo.

La caféine comme traitement préventif ?

Si l’essai est positif, la caféine pourrait être recommandée comme traitement préventif contre la maladie d’Alzheimer. Cela offrirait une nouvelle perspective de prévention de cette maladie dévastatrice.