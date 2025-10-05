La mélatonine peut-elle préserver la santé de vos yeux en vieillissant ?

Alors que le vieillissement accroît les risques de troubles oculaires, la mélatonine suscite l’intérêt des chercheurs pour ses éventuels bienfaits sur la santé des yeux. Des études explorent son rôle potentiel dans la prévention du déclin visuel lié à l’âge.

Tl;dr La mélatonine pourrait ralentir la DMLA liée à l’âge.

Des études révèlent ses effets antioxydants protecteurs pour l’œil.

La sécurité à long terme nécessite encore plus de recherches.

Mélatonine : bien plus qu’une aide au sommeil ?

La mélatonine, souvent associée à la gestion du sommeil, attire désormais l’attention des chercheurs pour son rôle possible dans la protection oculaire. Une récente étude menée auprès de personnes de plus de 50 ans — certains atteints de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), d’autres non — a mis en lumière une corrélation intrigante : ceux ayant déjà consommé de la mélatonine présentaient un risque diminué de développer cette pathologie, et sa progression semblait ralentie chez les patients concernés.

La DMLA, première cause de perte visuelle chez les seniors

Première responsable de la cécité chez les plus de 65 ans, la DMLA brouille progressivement la vision centrale, rendant la lecture ou la conduite difficiles. Deux formes existent : la version « sèche », causée par l’amincissement naturel de la macula, et la forme « humide », moins courante, mais plus agressive. Curieusement, aux premiers stades, aucun symptôme n’alerte les patients. Mais lorsque la maladie s’installe, on observe typiquement :

Vision floue ou lignes déformées dans le champ central

Taches sombres et difficulté sous faible luminosité

Couleurs ternies

Heureusement, adopter une alimentation équilibrée, arrêter le tabac, pratiquer une activité physique régulière et effectuer un contrôle ophtalmologique annuel constituent déjà des mesures efficaces pour freiner son évolution. Les compléments riches en antioxydants (vitamines C, E, lutéine, zéaxanthine) — formule AREDS2 — ont même prouvé leur efficacité : d’après le Dr Theodore Leng, leur usage quotidien permettrait de ralentir la progression chez près d’un patient sur quatre.

Mélatonine : un potentiel antioxydant confirmé ?

Au-delà du sommeil, il semblerait que la mélatonine possède aussi des vertus anti-inflammatoires et protège les cellules contre le stress oxydatif lié au vieillissement. Selon certains chercheurs comme Hejin Jeong, elle pourrait agir sur plusieurs fronts : limiter l’inflammation chronique, réguler l’immunité ou encore préserver les mitochondries. Ce sont justement ces mécanismes qui seraient impliqués dans le développement et l’aggravation de la DMLA.

Sécurité et précautions : faut-il se précipiter ?

Classée comme complément alimentaire par la FDA, la mélatonine semble sûre à court terme — quelques désagréments peuvent toutefois apparaître : somnolence diurne, maux de tête ou rêves perturbants. Mais s’il n’existe pas à ce jour de recommandation claire sur un dosage optimal (les études évoquent environ 5 à 6 mg), il reste prudent d’attendre davantage de preuves avant d’envisager une prise systématique pour protéger sa vue. En cas de doute sur votre santé oculaire ou avant toute supplémentation, il vaut mieux consulter un professionnel — car malgré ses promesses naissantes, tout n’est pas encore élucidé concernant ce « nouvel allié » potentiel contre le vieillissement visuel.