La vaginose bactérienne pourrait être transmise sexuellement

Une nouvelle étude suggère que la vaginose bactérienne pourrait se transmettre sexuellement

Tl;dr La vaginose bactérienne (VB) pourrait être une infection sexuellement transmissible (IST).

La VB pourrait être traitée en soignant à la fois l’homme et la femme.

Cette nouvelle approche pourrait réduire le taux de réinfection et les complications.

La vaginose bactérienne : un nouveau regard

Longtemps considérée comme un déséquilibre bactérien vaginal, la vaginose bactérienne (VB) pourrait en réalité être une infection sexuellement transmissible (IST), selon de récentes recherches.

Une infection sexuellement transmissible ?

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine suggère que cette infection, commune chez les femmes, pourrait être transmise sexuellement. Les résultats indiquent que le traitement des partenaires masculins en parallèle des femmes pourrait être nécessaire pour guérir les deux partenaires et réduire le risque de réinfection.

Plus de la moitié des femmes qui reçoivent le traitement antibiotique oral standard d’une semaine connaissent une récidive dans les trois mois. Pour tester si le traitement des partenaires masculins pouvait améliorer ces résultats, des chercheurs australiens ont étudié 164 couples monogames. Dans la moitié des cas, les femmes ont reçu une cure de sept jours d’antibiotiques, tandis que dans l’autre moitié, les hommes ont également été traités avec une cure de sept jours d’antibiotiques oraux et une application topique d’antibiotiques sur le pénis.

Résultats de l’étude

Au bout de 12 semaines, la VB a récidivé chez 35% des femmes dont les partenaires avaient aussi été traités, contre 63% de celles qui avaient été traitées seules. Une question clé posée par l’étude est de savoir si la VB devrait être considérée comme une IST. Selon Catriona Bradshaw, PhD, co-auteur de l’étude et chercheur clinique au Melbourne Sexual Health Centre, cette intervention réussie est relativement bon marché et courte et offre pour la première fois de nouvelles opportunités pour la prévention de la VB et des complications graves associées.

Reconsidération du traitement

Si cette étude montre que le traitement des partenaires masculins peut être efficace pour prévenir la réinfection, cela ne prouve pas que la VB est sexuellement transmissible, selon Alessandra Hirsch, MD, professeur adjoint d’obstétrique et de gynécologie à la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, qui n’est pas affiliée à l’étude. En outre, le Centre de santé sexuelle de Melbourne a déjà modifié ses directives pour traiter les deux partenaires si une femme en couple monogame est diagnostiquée avec une VB. Il est probable que les médecins américains utiliseraient les mêmes médicaments de première ligne pour la VB – le métronidazole et le gel de clindamycine – pour traiter les partenaires masculins. « Ces médicaments sont bien établis, plus anciens et globalement considérés comme assez sûrs », a-t-elle déclaré.