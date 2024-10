Le cannabis peut laisser une empreinte notable sur votre ADN

Découvrez comment le cannabis peut laisser une empreinte nette sur votre ADN, selon une nouvelle étude.

Tl;dr Le cannabis à haute puissance laisse une marque distincte sur l’ADN.

Les modifications de l’ADN peuvent aider à identifier ceux qui risquent de développer une psychose.

Les études futures devraient étudier si ces modèles de méthylation de l’ADN peuvent servir de biomarqueurs.

Impact du cannabis à haute puissance sur l’ADN

Le cannabis est l’une des drogues les plus couramment consommées au monde. Pourtant, beaucoup reste à découvrir sur ses effets sur le cerveau, notamment pourquoi il déclenche des psychoses chez certaines personnes. Une étude récente nous rapproche cependant de la compréhension de l’impact biologique de l’utilisation du cannabis à haute puissance.

Cette étude, publiée dans la revue Molecular Psychiatry, démontre que le cannabis à haute puissance laisse une marque distincte sur l’ADN. De plus, ces modifications de l’ADN étaient différentes chez les personnes vivant leur premier épisode de psychose par rapport aux utilisateurs n’ayant jamais vécu de psychose.

Le rôle du THC

Le THC (Delta-9_tetrahydrocannabinol), l’ingrédient principal du cannabis qui provoque l’effet de « défonce », a vu sa concentration augmenter régulièrement depuis les années 1990. Il est même possible d’acheter dans certains endroits du cannabis contenant jusqu’à 90% de THC. Plus la concentration de THC est élevée, plus les effets sur l’utilisateur sont forts. Plusieurs études ont montré que les personnes qui consomment quotidiennement du cannabis à haute puissance sont cinq fois plus susceptibles de développer un trouble psychotique que celles qui n’ont jamais consommé de cannabis.

La méthylation de l’ADN et l’épigénétique

Pour comprendre l’impact du cannabis sur l’ADN, l’étude s’est penchée sur un processus moléculaire appelé méthylation de l’ADN. Ce processus chimique régule l’activité des gènes en les activant ou les désactivant, et contrôle comment les gènes sont exprimés sans modifier la structure de l’ADN lui-même. La méthylation de l’ADN est l’un des nombreux mécanismes qui régulent l’activité des gènes et fait partie d’un processus biologique important connu sous le nom d’épigénétique. L’épigénétique est au cœur de l’interaction entre notre environnement, les choix de vie que nous faisons (comme l’utilisation du cannabis ou l’exercice) et notre santé physique et mentale.

Signature de l’ADN

Il a été révélé que l’utilisation de cannabis à haute puissance modifie la méthylation de l’ADN, en particulier dans les gènes liés aux fonctions énergétiques et immunitaires. Cependant, les personnes ayant vécu une psychose présentaient une signature différente de modification dans leur ADN. Ces changements épigénétiques montrent comment des facteurs externes, comme l’usage de drogues, peuvent modifier le fonctionnement des gènes.