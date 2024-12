« Le talon d’Achille » des bactéries résistantes aux médicaments découvert

Cette découverte offre une perspective renouvelée sur la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Le fait de pouvoir contrôler ces bactéries sans recourir aux médicaments est une avancée significative. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer cette vulnérabilité dans d’autres types de bactéries. La science progresse, et avec elle, l’espoir de maitriser l’antibiorésistance.

Süel explique : « Nous montrons qu’une meilleure compréhension des propriétés moléculaires et physiologiques des bactéries résistantes aux antibiotiques peut nous aider à trouver de nouvelles façons de les contrôler sans utiliser de médicaments ». Les chercheurs cherchent désormais à explorer des mécanismes similaires dans d’autres bactéries.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La mutation du ribosome L22 chez certaines bactéries Bacillus subtilis protège ces dernières contre les antibiotiques. Cependant, elle se lie fortement à l’atome de magnésium chargé, laissant moins de magnésium pour l’ATP pour produire de l’énergie cellulaire. Les chercheurs ont découvert que cette contrainte physiologique entrave la capacité de la souche mutée à se développer et à se propager, comparativement à B. subtilis non muté.

Ces chercheurs ont exploré pourquoi les bactéries résistantes ne dominent pas nécessairement leurs congénères non résistantes. Ils ont découvert que cette résistance avait un coût pour les bactéries : une diminution de leur capacité à survivre lorsque les niveaux de magnésium sont faibles. Priver l’environnement de magnésium pourrait donc contrer la capacité des bactéries à se développer.

Nous sommes face à un défi croissant : la résistance aux antibiotiques . Des chercheurs américains et espagnols ont néanmoins découvert une vulnérabilité chez ces bactéries résistantes. Gürol Süel, biologiste moléculaire à l’Université de Californie à San Diego, qualifie cette découverte de « talon d’Achille des bactéries résistantes aux antibiotiques ».

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter