Les effets méconnus et parfois négatifs de la méditation et de la pleine conscience

Souvent présentées comme bénéfiques pour le bien-être, la méditation et la pleine conscience comportent aussi des aspects moins connus. Des études récentes soulignent que ces pratiques peuvent entraîner des effets psychologiques négatifs chez certains adeptes.

Tl;dr La pleine conscience présente des risques psychiques non négligeables.

Les effets indésirables sont rarement mentionnés par les promoteurs.

L’éthique de la commercialisation de la pleine conscience est remise en question.

Un engouement massif, mais des effets secondaires sous-évalués

À première vue, la pleine conscience séduit par sa simplicité : une pratique méditative inspirée du bouddhisme, à portée de tous et sans frais. Elle promet un remède à l’anxiété et aux troubles de l’humeur. Pourtant, derrière cette image apaisante, la réalité est plus nuancée. Si ses bienfaits sont régulièrement vantés dans les médias et par l’industrie du bien-être – estimée à près de 2,2 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis –, les risques associés sont rarement abordés.

Une histoire ancienne d’effets indésirables

On aurait tort de croire que les dangers potentiels de la pleine conscience sont une découverte récente. Dès ses origines en Inde il y a plus de 1 500 ans, des textes comme le Dharmatrāta Meditation Scripture mentionnaient déjà des cas d’états anxieux, de dissociation, voire d’expériences proches de la psychose. Et dans les années 1970, le psychologue Arnold Lazarus mettait en garde contre un usage inconsidéré de la méditation, susceptible selon lui de provoquer « sérieux problèmes psychiatriques tels que dépression ou agitation ».

L’évidence scientifique s’accumule… dans l’indifférence médiatique ?

Les recherches récentes sont sans appel : dans une étude américaine menée en 2022 sur 953 pratiquants réguliers, plus de 10 % déclaraient des effets négatifs durables sur leur quotidien. Les symptômes recensés incluent principalement l’anxiété et la dépression, mais aussi des troubles cognitifs et des sensations de dépersonnalisation. Fait notable, ces difficultés ne concernent pas uniquement les personnes fragiles psychologiquement : même les débutants peuvent être touchés après une exposition modérée.

Pourtant, le grand public reste peu informé. Les promoteurs – coachs, auteurs d’applications mobiles ou enseignants – insistent volontiers sur la « transformation personnelle et collective » promise par cette pratique. Rares sont ceux qui évoquent ses possibles dérives.

Des enjeux éthiques criants face au silence ambiant

La question devient alors pressante : est-il légitime d’enseigner ou vendre des produits liés à la pleine conscience sans transparence sur ces risques ? Beaucoup d’instructeurs ignorent même l’existence d’effets délétères ou conseillent simplement « de persévérer jusqu’à ce que ça passe ». Or, la recherche sur une pratique sûre de la pleine conscience en est encore à ses balbutiements et les conseils restent flous.

Pour pallier ce manque d’information :

Des ressources existent (sites spécialisés, guides universitaires).

Certaines structures proposent un accompagnement pour les cas graves.

Face à cette ambiguïté persistante entre bien-être promu et risques ignorés, il semble indispensable que toute utilisation thérapeutique ou commerciale de la pleine conscience s’accompagne enfin d’une information claire sur ses limites réelles.