L’évolution humaine se poursuit sous nos yeux sur le plateau tibétain

Sur le plateau tibétain, les populations humaines continuent de s’adapter à leur environnement extrême. Des études récentes révèlent des signes d’évolution en cours, illustrant comment notre espèce modifie ses caractéristiques biologiques face aux conditions de haute altitude.

Tl;dr Les Tibétains ont développé des adaptations à l’hypoxie.

L’oxygénation optimale du sang favorise la fertilité féminine.

La sélection naturelle se poursuit aujourd’hui à haute altitude.

Des communautés humaines florissantes face au défi de l’altitude

Sur le haut plateau tibétain, où l’oxygène se fait rare, des populations humaines parviennent non seulement à survivre, mais aussi à prospérer. La région, perchée à plus de 3 500 mètres d’altitude, impose aux habitants un environnement qui provoquerait chez la plupart d’entre nous une redoutable hypoxie, ce manque d’oxygène menaçant le bon fonctionnement des organes. Pourtant, les communautés locales s’y sont adaptées au fil de plusieurs millénaires.

Secrets biologiques et transmission générationnelle

L’anthropologue Cynthia Beall de la Case Western Reserve University, pionnière de l’étude des réponses humaines à la vie en milieu pauvre en oxygène, a voulu percer les mécanismes précis derrière cette étonnante adaptation. Dans une étude publiée en octobre 2024 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, elle a suivi 417 femmes népalaises ayant vécu toute leur existence au-dessus de cette barre symbolique des 3 500 mètres.

Parmi les paramètres observés figuraient :

Taux d’hémoglobine — la protéine qui transporte l’oxygène dans le sang

— la protéine qui transporte l’oxygène dans le sang Saturation en oxygène de l’hémoglobine

Morphologie cardiaque et débit sanguin pulmonaire

Les résultats sont pour le moins surprenants : les femmes enregistrant le plus grand nombre de naissances vivantes ne possédaient ni un taux élevé ni faible d’hémoglobine, mais une valeur intermédiaire. Ce qui faisait la différence ? Une saturation en oxygène particulièrement élevée, permettant une meilleure distribution aux tissus sans pour autant épaissir le sang – un facteur susceptible de surcharger le cœur.

L’enjeu reproductif comme moteur évolutif

Cynthia Beall précise : « L’adaptation à l’hypoxie d’altitude est fascinante parce que le stress est intense et mesurable. C’est un exemple parfait de notre incroyable diversité biologique. » Le critère retenu par son équipe pour cerner ces avantages évolutifs n’est autre que le succès reproductif : les femmes ayant donné naissance au plus grand nombre d’enfants sont celles qui transmettent leurs caractéristiques avantageuses aux générations suivantes.

Sans surprise, ces mêmes femmes présentaient aussi un débit sanguin pulmonaire plus élevé et une morphologie cardiaque particulière – notamment un ventricule gauche élargi – optimisant encore davantage l’apport en oxygène.

Sélection naturelle toujours à l’œuvre

Certes, certains facteurs culturels jouent également un rôle : mariage précoce ou longévité reproductive peuvent augmenter statistiquement le nombre d’enfants. Mais même après ajustement sur ces variables, ce sont bien les traits physiologiques spécifiques qui font la différence. En somme, ce cas illustre avec éclat comment la sélection naturelle continue de façonner nos corps aujourd’hui encore, parfois de manière contre-intuitive – rappelons qu’en Afrique, la prévalence accrue de la drépanocytose protège justement contre le paludisme.

Comprendre ces adaptations extrêmes offre une fenêtre précieuse sur les processus dynamiques de l’évolution humaine.