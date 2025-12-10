Lien entre tatouages et cancer : mythe ou réalité scientifique ?

La question du lien entre les tatouages et le risque de cancer suscite un intérêt croissant. Face à la popularité grandissante de cette pratique, scientifiques et autorités sanitaires examinent de près les éventuelles conséquences sur la santé des encres utilisées.

Tl;dr Les tatouages augmentent le risque de cancers de la peau.

Plus le tatouage est ancien ou grand, plus le risque grimpe.

L’encre noire et colorée contient des substances cancérigènes.

Tatouages : une mode sous surveillance

La question revient régulièrement chez ceux qui envisagent d’inscrire sur leur peau un souvenir, une conviction, ou parfois juste un motif esthétique : se faire tatouer comporte-t-il un risque caché ? Face à l’essor continu du tatouage comme forme d’expression, plusieurs études récentes ont ravivé les débats autour du lien entre tatouages et cancers. À y regarder de plus près, certaines révélations interpellent.

Encre, couleurs et risques cachés

Longtemps considéré comme inoffensif au-delà des réactions allergiques ponctuelles, l’encre utilisée pour les tatouages cache en réalité des dangers méconnus. On sait désormais que l’encre noire renferme souvent des hydrocarbures polyaromatiques, classés cancérigènes par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer. Quant aux encres colorées ? Elles misent sur des pigments azoïques susceptibles de se transformer en amines aromatiques cancérigènes sous l’effet des UV. Un détail qui prend tout son sens lorsque l’on apprend que même les mélanges d’encres accentuent ce phénomène.

Mélanome, lymphome : les chiffres qui inquiètent

Une vaste étude parue dans le European Journal of Epidemiology vient justement mettre les pieds dans le plat : elle observe que les personnes tatouées affichent un risque accru de 29 % de développer un mélanome, par rapport à celles sans tatouage. Ce constat reste valable même après avoir écarté d’autres facteurs de risque connus comme l’exposition solaire ou la couleur de peau. Une autre publication récente dans la revue ecancer ajoute une pierre à l’édifice : non seulement le cancer de la peau est concerné, mais également certains lymphomes – car une partie de l’encre finit stockée dans les ganglions lymphatiques, pouvant provoquer une inflammation chronique.

Pour clarifier ces conclusions parfois complexes, voici quelques éléments marquants mis en avant par ces travaux :

Taille du tatouage : un motif dépassant la taille d’une paume triple presque le risque de lymphome.

un motif dépassant la taille d’une paume triple presque le risque de lymphome. Anciens tatouages : après 10-15 ans sous la peau, la hausse du risque grimpe à 67 %.

après 10-15 ans sous la peau, la hausse du risque grimpe à 67 %. Mélange d’encres : combiner noir et couleurs augmente davantage la probabilité d’un cancer.

Tatouer sa peau… mais à quel prix ?

Bien sûr, il serait exagéré d’affirmer que tous les tatouages mènent au cancer ; cependant ces signaux invitent à la prudence – surtout pour ceux tentés par de grandes œuvres multicolores et anciennes. Les études convergent vers une certitude troublante : même si les risques restent marginaux par rapport aux autres causes majeures de cancers, ils existent bel et bien. Pour certains adeptes du « tout encré », cette balance entre esthétique et santé mérite désormais réflexion.