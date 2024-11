Pourquoi votre poids diminue-t-il lorsque la lune est juste au-dessus de votre tête ?

Pourquoi votre poids diminue-t-il lorsque la lune est directement au-dessus de votre tête ?

Tl;dr La gravité de la Lune diminue légèrement notre poids.

La masse et le poids sont affectés différemment par la gravité.

Cette différence de poids est minime mais mesurable.

Le poids dans l’espace : Une affaire de gravité

En tant qu’êtres humains, nous sommes constamment soumis à la force de gravité de notre planète. Cependant, il est fascinant de réaliser que notre poids peut légèrement fluctuer lorsque la Lune est directement au-dessus de nous. Cette légère diminution de poids est due à la force gravitationnelle exercée par la Lune.

Comprendre la différence entre masse et poids

Pour comprendre ce phénomène, il est essentiel de différencier la masse du poids. La masse est la quantité de matière qu’un objet possède et elle reste constante quel que soit l’endroit. Le poids, en revanche, est la force de la gravité agissant sur cette masse. En raison des fluctuations légères des forces gravitationnelles, dépendant des objets massifs environnants, le poids peut connaître de légères variations.

L’influence lunaire sur notre poids

La force gravitationnelle que la Lune exerce sur un objet sur Terre est plus faible que la force gravitationnelle de la Terre, mais elle est tout de même suffisamment significative pour produire un effet mesurable. Quand la Lune est directement au-dessus de nous, sa force gravitationnelle ajoute une force ascendante sur une personne ou un objet. Cela provoque une légère réduction de la force descendante nette exercée par la gravité de la Terre, entraînant une diminution minime du poids.

« L’effet de l’attraction du Soleil (et celui de la Lune, légèrement plus fort) est complexe, car la Terre sur laquelle vous vous tenez est également attirée. En tout cas, l’attraction est trop faible pour être observée (l’effet de la rotation de la Terre est également faible, mais beaucoup plus grand) », explique la NASA dans un post.

Quelle est l’ampleur de cette différence ?

Cette réduction du poids est faible car l’influence gravitationnelle de la Lune sur la Terre est faible par rapport à la gravité de la Terre. Par exemple, le poids d’une personne de 70 kilogrammes est temporairement réduit de 0,034 grammes lorsque la Lune est au zénith. Cela peut sembler insignifiant, mais ces calculs montrent à quel point les forces gravitationnelles peuvent influencer notre poids, même de manière subtile.