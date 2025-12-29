Proprioception : comprendre ce « sixième sens » crucial qui prend de l’importance en vieillissant

Souvent méconnue, la proprioception désigne la capacité du corps à percevoir sa position et ses mouvements dans l’espace. Ce sens essentiel joue un rôle clé dans l’équilibre et la prévention des chutes, notamment chez les personnes âgées.

Tl;dr La proprioception permet de sentir nos mouvements inconsciemment.

Son déclin avec l’âge augmente le risque de chute.

Des exercices ciblés peuvent l’améliorer et préserver l’équilibre.

Le « sixième sens » : un allié discret du quotidien

Sans même y penser, nous posons un pied devant l’autre ou attrapons machinalement notre portefeuille. Derrière ces gestes simples se cache une capacité souvent ignorée : la proprioception. Ce « sens caché », que certains surnomment même le sixième sens, agit en silence pour informer notre cerveau de la position et des mouvements du corps, indépendamment de notre vision.

Comprendre la proprioception

Selon le Cleveland Clinic, la proprioception désigne la faculté de percevoir inconsciemment la place occupée par chaque partie de notre corps dans l’espace. Un réseau de récepteurs sensoriels, principalement situés dans les muscles, les articulations et les tendons, alimente ce processus. Grâce à cette vigilance corporelle permanente, il est possible, par exemple, de marcher sans fixer ses pieds ou d’attraper un objet à tâtons. En somme, c’est elle qui garantit notre équilibre sans effort conscient.

L’importance croissante avec l’âge

Avec les années, cette capacité tend malheureusement à s’affaiblir. Une étude publiée dans le Journal of the Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina met en avant que le déclin de la proprioception peut perturber la biomécanique des articulations ainsi que le contrôle neuromusculaire des membres. Cette évolution accroît nettement le risque de perte d’équilibre et donc de chutes — un enjeu majeur pour conserver son autonomie au fil du temps. Il devient alors essentiel de préserver ce « radar intérieur » afin d’éviter blessures et autres complications qui pourraient compromettre la qualité de vie.

Soutenir sa proprioception : quelques gestes simples

Heureusement, il existe plusieurs moyens d’entretenir ce sens fondamental. Le Cleveland Clinic recommande quelques exercices accessibles pour stimuler la proprioception tout en renforçant l’équilibre :

L’équilibre sur une jambe ;

La marche en ligne droite ;

Les fentes arrière.

Pratiqués régulièrement, ces mouvements peuvent s’avérer précieux pour maintenir mobilité et sécurité au quotidien. La science nous rappelle ainsi qu’écouter son corps — jusque dans ses signaux les plus discrets — demeure un atout inestimable à tout âge.