Quelle activité brûle plus de calories : marcher sur le sable ou sur l’herbe ?

Une question de terrain : sable ou herbe ?

La marche est une activité physique largement reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Mais quel terrain offre le meilleur entraînement : le sable ou l’herbe ? La réponse pourrait vous surprendre.

Marcher sur le sable

Marcher sur le sable est réputé pour être un excellent exercice. En effet, la résistance supplémentaire que le sable offre à chaque pas force les muscles à travailler plus dur, ce qui peut entraîner une dépense calorique plus importante. De plus, cette surface inégale et mouvante sollicite l’équilibre et la coordination, ce qui peut contribuer à renforcer les muscles stabilisateurs.

Cependant, le sable peut également être difficile à marcher, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou d’équilibre. De plus, le risque de blessure peut être plus élevé sur le sable en raison de sa nature imprévisible.

Marcher sur l’herbe

De son côté, marcher sur l’herbe est moins intense. L’herbe est une surface plus stable et donc plus facile à naviguer. Cela peut être un avantage pour les personnes qui cherchent à faire de l’exercice sans trop forcer ou qui ont des problèmes de mobilité.

Néanmoins, l’herbe ne procure pas la même résistance que le sable, ce qui pourrait se traduire par une dépense calorique moindre. De plus, bien que l’herbe soit généralement une surface sûre, elle peut être glissante lorsqu’elle est mouillée et présenter un risque de blessure.

Le verdict

Si vous cherchez à brûler le maximum de calories, marcher sur le sable semble être la meilleure option. Cependant, il est important de tenir compte de vos capacités et de vos objectifs personnels. L’essentiel est de bouger et de rester actif, quel que soit le terrain choisi.