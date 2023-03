Réglisse : une consommation excessive peut être dangereuse

Déjà déconseillée aux personnes avec troubles cardiovasculaires, elle peut s'avérer dangereuse même chez quelqu'un en bonne santé.

Jeudi 30 mars, l’Anses met en garde contre une consommation excessive de réglisse, que ce soit sous la forme de bonbon, sirop ou glace…

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail indique que cette consommation régulière et excessive peut amener à “une intoxication grave” voire à une menace du pronostic vital, “y compris chez les personnes en bonne santé”.

L’Anses a épluché les données des centres anti-poison sur plusieurs années (de 2012 à 2021). Ce sont ainsi 64 personnes qui ont souffert d’intoxication à la réglisse.

Dans plus de 4 cas sur 10 (42%), elles présentaient des symptômes graves (hypertension artérielle, troubles cardiaques dus à un taux de potassium trop élevé) voire un pronostic vital engagé. Un décès a été rapporté chez une personne présentant par ailleurs une atteinte hépatique sérieuse.

L’Anses conclut :

La consommation régulière et en grande quantité d’aliments contenant de la réglisse peut conduire à une intoxication grave (…) y compris chez les personnes en bonne santé qui n’ont jamais souffert d’hypertension.

C’est l’un des composants de cette plante qui est pointé du doigt, à savoir la glycyrrhizine. L’agence précise :

Elle est utilisée dans de nombreux produits comme les bonbons, chewing-gums, snacks, produits de boulangerie, glaces et sorbets. On la retrouve également dans des boissons gazeuses et sirops, les boissons alcoolisées à base d’extraits de réglisse (pastis, ouzo, raki…), le pastis sans alcool, les bières ou encore des compléments alimentaires.