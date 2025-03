Risque de cancer : le vin rouge représente-t-il une menace plus importante que le blanc ?

Quel est le vin, rouge ou blanc, qui présente un risque accru de cancer ?

Tl;dr La consommation d’alcool, notamment de vin, est liée au risque de cancer.

Le vin blanc peut augmenter le risque de cancer de la peau plus que le vin rouge.

Les différences biologiques peuvent rendre les femmes plus vulnérables aux effets de l’alcool.

Les dangers cachés dans votre verre de vin

Un petit verre de vin en fin de journée, quoi de plus banal ? Pourtant, cette habitude pourrait avoir des conséquences plus graves que vous ne le pensez. De récentes recherches mettent en lumière des liens préoccupants entre la consommation d’alcool et le risque de cancer.

Alcool et cancer : une liaison dangereuse

Le département de la santé et des services sociaux des États-Unis classe les boissons alcoolisées comme un carcinogène humain connu. Plus la consommation d’alcool est importante et régulière, plus le risque de développer des cancers liés à l’alcool est élevé.

Mais comment l’alcool augmente-t-il le risque de cancer ? Selon l’Institut National du Cancer, plusieurs mécanismes sont en jeu :

La dégradation toxique de l’alcool en acétaldéhyde, une molécule nocive qui peut endommager l’ADN et les protéines.

La création de molécules d’oxygène réactives qui peuvent entraîner un stress oxydatif.

Des problèmes d’absorption de nutriments essentiels comme les vitamines A, B, C, D et E.

Des changements hormonaux, comme l’augmentation des niveaux d’œstrogène, liés à un risque plus élevé de cancer du sein.

Vin rouge ou vin blanc : lequel est le plus nocif ?

Une équipe de chercheurs de l’Université Brown a analysé les données de 42 études observationnelles impliquant près de 96 000 participants. Leur objectif : comparer l’impact du vin rouge et du vin blanc sur le risque de cancer.

Leur conclusion est sans appel : il n’y a pas de différence significative entre les deux types de vin en termes de risque de cancer. Cependant, une distinction notable a été observée en ce qui concerne le cancer de la peau : la consommation de vin blanc est associée à un risque plus élevé que celle de vin rouge.

La vulnérabilité des femmes face à l’alcool

D’autres recherches suggèrent que les différences biologiques dans la manière dont l’alcool est métabolisé, ou l’influence des hormones, peuvent rendre les consommatrices de vin plus vulnérables aux effets de l’alcool.

Il est important de rappeler que, malgré les idées reçues, le vin rouge n’est pas nécessairement une option plus saine que le vin blanc. Et surtout, aucune consommation d’alcool n’est sans risque.