Savourez ce fruit, frais ou sec, pour réduire votre tension et contrer l’effet du sel!

Sa saveur est d'autant plus savoureuse lorsqu'il est consommé sec. Curieux de savoir pourquoi ?

Tl;dr L’hypertension artérielle, souvent inaperçue, est liée à une consommation excessive de sel.

Le potassium peut aider à contrôler l’hypertension en éliminant le sodium dans l’urine.

L’abricot, particulièrement sa version séchée, est une excellente source de potassium.

Un surdosage de potassium peut être nocif, une consultation médicale est recommandée avant supplémentation.

L’hypertension, un mal silencieux

Touchant environ un tiers de la population, l’hypertension artérielle est une maladie souvent méconnue. Ses symptômes tels que les maux de tête, les troubles de la vision, les vertiges ou encore l’accélération du rythme cardiaque sont fréquemment attribués à d’autres pathologies. L’un des principaux coupables de cette maladie est le sodium, présent en grande quantité dans le sel. Selon l’« American Heart Association », une forte consommation de sel peut provoquer une augmentation de la tension artérielle.

Le potassium, allié de notre santé

Fort heureusement, certains aliments, riches en potassium, peuvent contribuer à la réduction de la tension artérielle. L’American Heart Association conseille ainsi d’augmenter sa consommation de potassium afin de contrebalancer les effets du sodium. Ce minéral, essentiel au bon fonctionnement de nos cellules, nerfs et muscles, a une influence directe sur la tension artérielle. En effet, « Plus vous mangez de potassium, plus vous perdez du sodium dans l’urine », explique l’organisation.

Un fruit à la rescousse

La question qui se pose alors est : où trouver ce précieux potassium ? L’abricot, particulièrement sa forme séchée, est une véritable mine de potassium. Selon le tableau Ciqual de l’Anses, 100g d’abricots secs contiennent 1 400 mg de potassium. Même en version « fraîche », l’abricot offre une intéressante teneur en potassium, permettant de couvrir 13% de nos besoins quotidiens.

Attention à la surconsommation

Cependant, une consommation excessive de potassium n’est pas sans risques. Un surdosage peut avoir de graves conséquences pour la santé. Il est donc recommandé de ne pas consommer d’abricots secs en excès et de consulter un professionnel de la santé avant toute supplémentation en potassium, particulièrement pour les personnes atteintes de maladie du rein ou sous certains médicaments.