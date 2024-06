Selon une étude, l’excès de télévision aurait un impact sur le vieillissement

Selon une étude, trop regarder la télévision pourrait nuire à notre santé en vieillissant. En revanche, faire de l'exercice ou dormir davantage serait bénéfique. Comment pourrions-nous adapter nos habitudes pour un vieillissement en bonne santé ?

La télévision : un facteur de vieillissement prématuré

Selon une récente étude du JAMA Network, les habitudes télévisuelles pourraient avoir des conséquences néfastes sur notre santé à long terme. En effet, passer du temps devant la télévision augmenterait les chances de souffrir de problèmes de santé en vieillissant. Ceci est principalement dû à la sédentarité qu’entraîne cette activité.

Une étude édifiante

L’étude a suivi le mode de vie et l’état de santé de près de 45 000 individus âgés de 50 ans et plus sur une période de 20 ans. Les résultats sont indiscutables : ceux qui privilégiaient une activité physique, même modérée, et un sommeil de qualité, vieillissaient mieux que ceux qui passaient plus de temps devant la télévision. Ces derniers avaient 12% de chances supplémentaires de mal vieillir.

L’activité physique et le sommeil, clés d’un vieillissement sain

Le Dr. Molin Wang, responsable de l’étude, précise : “Ce qu’il faut retenir est que remplacer son temps passé devant la télévision par une activité physique, modérée ou importante, ou un prolongement du sommeil, est bénéfique pour bien vieillir“. En effet, ajouter deux heures d’activité physique modérée par jour augmenterait de 6% ses chances de bien vieillir.

L’enjeu du bien vieillir

Il est important de souligner que dans un monde où la part des plus de 65 ans va passer de 8,5% à 20% en 2050, le “bien vieillir” est un enjeu majeur. Actuellement, seules 10% à 35% de la population vieillissent sainement.