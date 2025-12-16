Sensation de goût métallique ou de sang en courant : causes et explications à connaître

Il n’est pas rare de ressentir un goût métallique ou de sang dans la bouche lors d’un effort intense comme la course. Ce phénomène surprenant s’explique par différents mécanismes physiologiques qui méritent d’être connus et compris.

Tl;dr Un goût métallique après un effort intense est fréquent.

Le phénomène résulte de micro-fuites capillaires pulmonaires.

Si cela se répète, consultez un médecin rapidement.

Le goût métallique chez les coureurs : quand s’inquiéter ?

L’apparition soudaine d’un goût métallique en pleine séance de course à pied déroute bien des sportifs, qu’ils soient novices ou confirmés. Ce signal étrange, souvent ressenti après un effort intense, peut susciter l’inquiétude. Pourtant, selon le Dr Kunal Sood, spécialiste en médecine intégrative, ce phénomène trouve une explication physiologique assez simple.

Physiologie de l’effort et « saveur de fer »

En pleine activité, le cœur s’emballe, la demande en oxygène grimpe, et les fins vaisseaux sanguins des poumons – appelés capillaires pulmonaires – sont mis à rude épreuve. Sous la pression, il arrive que ces capillaires fragiles laissent filtrer une infime quantité de sang dans les voies respiratoires. C’est l’hémoglobine, chargée de transporter l’oxygène et riche en fer, qui se retrouve alors sur les papilles gustatives via l’air expiré. D’où cette sensation distinctive en bouche : « Cela surprend toujours la première fois, mais ce n’est pas forcément inquiétant », rassure le Dr Sood.

Des circonstances aggravantes existent néanmoins : air froid ou sec, déshydratation ou efforts extrêmes rendent le phénomène plus fréquent. Les adeptes de marathons ou de sorties par températures basses y sont davantage confrontés ; toutefois, aucun coureur n’est totalement à l’abri.

Quand faut-il consulter ?

La majorité du temps, cet épisode ponctuel reste bénin ; le corps répare vite ces petites fuites. Mais une répétition régulière du symptôme doit alerter. Selon le Dr Sood, une récurrence signale parfois une hémorragie pulmonaire d’effort. Les causes possibles ? Asthme non maîtrisé, allergies respiratoires, carence en fer ou souci cardiaque latent. Sans prise en charge, des signes plus graves peuvent apparaître : fatigue persistante, toux chronique… voire des atteintes pulmonaires durables.

Bons réflexes pour prévenir et agir

Certains gestes simples limitent ces désagréments :

S’hydrater avant et pendant l’effort pour fluidifier la circulation.

Démarrer doucement afin de ménager la montée en pression.

Mixer intensité et récupération dans l’entraînement.

Privilégier la respiration nasale pour protéger les muqueuses.

Au moindre doute – surtout si ce goût persiste ou s’accompagne de douleurs thoraciques ou vertiges –, une consultation médicale s’impose. Des adaptations alimentaires (fer, vitamine C), un ajustement du programme sportif et parfois quelques examens suffisent à retrouver le plaisir de courir sans arrière-goût indésirable. Écouter son corps reste le meilleur allié du coureur averti… pour transformer chaque alerte en progrès sur le long terme.