Un casque à ultrasons révolutionnaire cible les profondeurs du cerveau sans intervention chirurgicale

Un nouveau casque à ultrasons permet d’atteindre des zones profondes du cerveau sans recourir à une intervention chirurgicale. Cette avancée technologique ouvre la voie à des traitements non invasifs pour certaines maladies neurologiques.

Tl;dr Un casque à ultrasons module le cerveau sans chirurgie.

Précision inégalée pour cibler des zones profondes cérébrales.

Espoir pour traiter Parkinson, dépression et tremblements essentiels.

Un casque révolutionnaire pour sonder le cerveau profond

À première vue, accéder aux structures profondes du cerveau humain comme les noyaux gris centraux ou le thalamus relève encore de la prouesse technique. Pourtant, ces régions jouent un rôle central dans nos comportements et leur dysfonctionnement peut entraîner des troubles neurologiques majeurs tels que la maladie de Parkinson, la dépression, ou encore les tremblements essentiels. Jusqu’ici, ces zones restaient difficiles à étudier et à traiter, leur localisation profonde rendant tout geste invasif délicat.

L’ultrason, nouvel outil d’exploration cérébrale

C’est ici qu’intervient une avancée qui suscite l’intérêt : des chercheurs britanniques viennent de dévoiler un dispositif inédit — un casque bardé de technologie — capable de moduler l’activité cérébrale profonde sans aucune intervention chirurgicale. Développé par l’équipe de Bradley Treeby, ingénieur biomédical au sein de l’University College London (UCL), ce système mise sur une approche inédite utilisant une matrice de 256 émetteurs d’ultrasons soigneusement disposés à l’intérieur du casque. Selon ses concepteurs, il cible des zones mille fois plus petites que les dispositifs classiques d’ultrasons et trente fois plus précises que ceux destinés à la stimulation profonde.

À noter également : le porteur du casque bénéficie d’une stabilisation optimale grâce à un masque facial souple intégré, gage d’une précision accrue.

Premiers essais humains prometteurs

La nouveauté ne s’arrête pas là : ce casque permettrait aussi un suivi en temps réel des effets sur le cerveau, grâce à sa compatibilité avec l’IRM fonctionnelle (fMRI). Lors d’expérimentations menées sur sept volontaires humains, les chercheurs ont ainsi pu cibler précisément le noyau géniculé latéral (LGN), situé dans le thalamus et clé dans le traitement visuel. Concrètement, alors que les participants regardaient un damier clignotant, les ultrasons stimulaient leur LGN ; l’activité du cortex visuel bondissait immédiatement sous l’œil vigilant du scanner.

Parmi les observations majeures :

L’effet persiste : jusqu’à quarante minutes après stimulation, l’activité cérébrale reste modifiée.

Aucun ressenti subjectif signalé par les sujets lors des tests.

Nouveaux horizons thérapeutiques en vue ?

Pour Eleanor Martin, physicienne et ingénieure à l’UCL, cette technologie ouvre des perspectives inédites en neurosciences mais aussi en médecine clinique : « Cela pourrait transformer la prise en charge des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la dépression, offrant une modulation fine et non invasive des circuits cérébraux ciblés ». Même prudence chez sa collègue clinicienne, Ioana Grigoras, basée à l’Université d’Oxford, qui entrevoit déjà « de nouveaux espoirs pour les patients dont les régions profondes sont atteintes ».

Si beaucoup reste à explorer sur ces mécanismes subtils — comme le rappellent les chercheurs eux-mêmes — ce premier jalon marque assurément une étape-clé vers des traitements personnalisés, sûrs… et enfin réversibles.