Un chirurgien vasculaire dévoile trois méthodes pour détecter l’impact du stress sur la circulation sanguine

Un chirurgien vasculaire dévoile trois méthodes simples permettant d’évaluer si le stress a un impact sur la circulation sanguine. Ces tests accessibles offrent un moyen concret de surveiller les effets du stress sur la santé cardiovasculaire.

Tl;dr Le stress chronique nuit à la circulation sanguine.

Trois tests simples révèlent ses effets sur le corps.

Gérer le stress améliore la santé cardiovasculaire.

Le stress, un ennemi silencieux pour la circulation

Souvent cantonné à ses conséquences psychologiques, le stress chronique agit en profondeur sur l’organisme. Les sollicitations permanentes de la vie moderne exposent nombre d’entre nous à cette pression continue. Mais comment savoir si notre corps a déjà encaissé les coups ? Des recherches relayées par l’American Physiological Association montrent que le système cardiovasculaire, notamment le cœur et les vaisseaux sanguins, subit des altérations notables sous l’effet d’un stress répété.

Déceler les signaux : trois tests à portée de main

Récemment, le chirurgien vasculaire de Vadodara, Dr Sumit Kapadia, a partagé sur Instagram (@drsumitkapadia) trois gestes simples pour évaluer si notre circulation sanguine souffre du stress. Voici comment procéder :

Capillary refill : Appuyez cinq secondes sur un ongle puis relâchez. S’il reprend sa couleur rose en moins de deux secondes, tout va bien ; au-delà, la circulation pourrait être ralentie.

Appuyez cinq secondes sur un ongle puis relâchez. S’il reprend sa couleur rose en moins de deux secondes, tout va bien ; au-delà, la circulation pourrait être ralentie. Main levée : Élevez les mains pendant une minute. Si elles pâlissent ou deviennent engourdies, cela peut signaler un trouble circulatoire.

Élevez les mains pendant une minute. Si elles pâlissent ou deviennent engourdies, cela peut signaler un trouble circulatoire. Ankle test : Exercez une pression de cinq secondes avec le pouce sur votre cheville. L’apparition d’une marque persistante suggère un excès de liquide ou une mauvaise circulation veineuse.

Mieux gérer pour mieux circuler

Face à ces constats parfois alarmants, s’interroger sur nos habitudes devient incontournable. En réalité, améliorer sa circulation passe d’abord par une meilleure gestion du stress. Les pratiques telles que le yoga, la méditation ou des exercices de respiration profonde contribuent efficacement à soutenir le système cardiovasculaire.

Pour compléter ces efforts, il reste essentiel d’intégrer une activité physique régulière dans son quotidien, de veiller à rester bien hydraté et de ne pas hésiter à surélever les jambes en cas de gêne. Autant d’actions concrètes qui permettent de lutter contre les effets insidieux du stress et d’agir préventivement pour préserver sa santé cardiaque.

L’indispensable prévention au quotidien

Si beaucoup ignorent encore ces signes discrets envoyés par leur organisme, reconnaître l’impact du stress sur la santé vasculaire apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Les gestes proposés par le Dr Kapadia offrent des repères accessibles pour détecter tôt d’éventuelles anomalies et agir sans attendre. Face au rythme effréné imposé par nos modes de vie, cette vigilance – toute simple – pourrait bien devenir notre meilleur atout.