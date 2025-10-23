Un éminent cardiologue dévoile les limites trompeuses du comptage des calories dans l’alimentation

Un éminent cardiologue américain met en garde contre la tendance à réduire la nutrition à un simple calcul de calories. Selon lui, cette approche serait trompeuse et ne tiendrait pas compte de la complexité des aliments et de leurs effets sur la santé.

Tl;dr Compter les calories masque l’importance des vrais nutriments.

Les couleurs naturelles révèlent des phytonutriments essentiels à la santé.

Les aliments « zéro calorie » trompent le corps, sans réel apport.

Des chiffres qui égarent : la calorie sous la loupe

Depuis des années, l’obsession pour les chiffres — que ce soit le nombre de pas, d’heures de sommeil ou de calories consommées — structure notre rapport à la santé. Pourtant, selon le réputé cardiologue américain Dr Pradip Jamnadas, basé à Orlando, cette focalisation extrême aurait détourné toute une génération de l’essentiel. Il affirme sans détour : « La vraie valeur de l’alimentation ne se résume pas à un simple chiffre ». Selon lui, réduire notre assiette à une addition de calories revient à oublier tout ce qui fait la richesse du repas : protéines, bons lipides et surtout une multitude de micronutriments.

L’arc-en-ciel dans l’assiette : le vrai trésor

L’approche mathématique des régimes laisse sur le bord du chemin un aspect fondamental : les couleurs vives et variées des aliments naturels. Chaque nuance – du violet profond de l’aubergine au rouge éclatant de la tomate – signale la présence de phytonutriments, ces composés végétaux qui renforcent notre organisme face aux maladies et à l’inflammation. Pour le Dr Jamnadas, « nous sommes faits pour manger de la couleur, pas du chiffre ». En négligeant ces apports invisibles dans nos applications ou tableaux nutritionnels, on court le risque d’une carence subtile, mais réelle : baisse d’immunité, fatigue chronique, voire troubles graves comme l’anémie.

L’illusion des aliments “zéro calorie”

À vouloir tout maîtriser grâce aux produits estampillés « zéro calorie », beaucoup tombent dans un piège sournois. Ces boissons et aliments ultra-transformés promettent contrôle et minceur ; ils n’apportent pourtant que peu – voire aucun – nutriment vital. Plus grave encore, les édulcorants artificiels qu’ils contiennent peuvent perturber le métabolisme et accroître paradoxalement les risques d’obésité ou de diabète. Une étude parue en 2018 dans Experimental Biology allait jusqu’à comparer ce choix à « sortir d’une poêle pour tomber dans le feu ».

Voici ce que privilégie ce médecin :

Aliments entiers , non transformés ;

, non transformés ; Légumes et fruits variés , riches en couleurs ;

, riches en couleurs ; Sources naturelles de protéines et bons lipides.

Manger vivant plutôt que compter encore ?

La philosophie défendue par le Dr Jamnadas se veut pragmatique et humaine : privilégier ce qui ressemble encore à la nature. Un plat trop parfait ou éternellement frais n’a souvent plus grand-chose d’authentique. Il vaut mieux choisir des aliments qui pourraient « pourrir » car ils sont réellement vivants et nourrissants. En somme, derrière les promesses rassurantes du calcul précis se cache parfois une réalité bien moins savoureuse : celle d’un organisme privé de ses fondements.

Si compter donne parfois un sentiment d’ordre, apprendre à composer avec la diversité colorée du vivant reste peut-être la seule règle universelle pour nourrir pleinement corps… et esprit.