Un lien établi entre dormir dans le noir et diabète

Cette étude souligne l’importance de prendre des mesures simples pour améliorer la qualité du sommeil et potentiellement réduire le risque de développer des maladies graves comme le diabète de type 2. Une nuit bien sombre pourrait bien conduire à des jours plus lumineux pour votre santé.

Il apparait donc primordial de veiller à ce que notre environnement de sommeil soit le plus sombre possible.

Il est essentiel de respecter notre horloge biologique. Une alternance régulière entre la phase active diurne et la phase de repos nocturne doit être maintenue.

“La lumière traverse les paupières fermées et envoie un signal d’alerte au cerveau. Ce signal perturbe la régulation normale de l’insuline , similaire à ce qui se produit au début du diabète”, explique Andrew Phillips.

