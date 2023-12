Une étude révèle le vin le plus susceptible de causer des maux de tête

Selon une étude récente, certains vins sont plus susceptibles de provoquer des maux de tête après la consommation d'un ou deux verres, en raison des molécules qui les composent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est le cas ?

Les chercheurs de l’Université de Californie élaborent une nouvelle hypothèse.

Les flavonoïdes phénoliques sont plus présents dans le vin rouge.

Le vin rouge est donc plus susceptible de provoquer des maux de tête immédiats.

Le vin, ami ou ennemi des fêtes ?

Lors des festivités de fin d’année, le vin est souvent de la partie. Toutefois, même en consommation modérée, certains peuvent provoquer des maux de tête. Une récente étude nous éclaire sur ce phénomène.

Une énigme vieille de millénaires

Des chercheurs de l’Université de Californie ont tenté de percer le mystère des céphalées liées à la consommation de vin. Selon leur étude, publiée dans le Scientific Reports, le vin rouge serait particulièrement incriminé. Morris Levin, directeur du Headache Center de l’Université de Californie à San Francisco, s’est exprimé sur le sujet : «Nous pensons que nous sommes enfin sur la bonne voie pour expliquer ce mystère vieux de plusieurs millénaires».

Les flavonoïdes phénoliques : coupables potentiels

Les chercheurs ont mis en lumière l’importance des flavonoïdes phénoliques, des molécules présentes dans les pépins et la peau du raisin. Ces composants, qui donnent au vin rouge sa saveur et sa couleur, sont jusqu’à 10 fois plus présents dans ce dernier que dans le vin blanc. Ainsi, le vin rouge serait davantage susceptible de provoquer des maux de tête immédiats. D’autres facteurs, tels que le sulfite ou l’histamine, sont également évoqués, mais les conclusions restent identiques : le vin rouge est le principal suspect.

Vins français : tous égaux face aux maux de tête ?

Les vins de certaines régions françaises, comme le Sud-Ouest, sont plus concentrés en flavonoïdes phénoliques. Ainsi, le malbec, le merlot et le mourvèdres seraient plus susceptibles de provoquer des maux de tête. À l’inverse, les vins de Bourgogne, principalement composés de pinot noir, seraient moins concernés. Toutefois, rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il convient de consommer avec modération.