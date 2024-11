Une étude révèle que rester debout n’est pas aussi bénéfique pour le cœur qu’on le pensait

L'étude révèle : Rester debout pourrait ne pas être aussi bénéfique pour le cœur que nous le pensions.

Tl;dr Une étude révèle que rester debout sans bouger n’abaisse pas le risque de maladies cardiaques.

Le fait de rester debout pourrait augmenter le risque de problèmes circulatoires dans certains cas.

Les chercheurs recommandent de bouger régulièrement pour optimiser la santé cardiovasculaire.

Ne restez pas debout sans bouger : une approche dangereuse pour la santé

Des chercheurs ont récemment découvert que rester debout sans faire de mouvements, comme on peut le faire avec un bureau debout, ne suffit pas à réduire le risque de maladies cardiaques. Pire encore, cette pratique pourrait s’avérer néfaste pour la santé, selon une étude publiée dans l’International Journal of Epidemiology.

Les effets du statisme sur la santé

L’étude s’est concentrée sur les personnes qui passent plus de temps debout ou assis et leur tendance à développer des problèmes de santé liés au système cardiovasculaire et à des affections circulatoires orthostatiques, comme les varices et les ulcères veineux. Les chercheurs ont non seulement découvert que le fait de rester debout n’était pas associé à une amélioration de la santé cardiaque, mais qu’il pouvait dans certains cas entraîner un risque plus élevé de problèmes circulatoires.

Ces problèmes circulatoires peuvent résulter d’un flux sanguin insuffisant qui se produit pendant de longues périodes de statisme, que ce soit assis ou debout, a expliqué Matthew Ahmadi, PhD, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Université de Sydney, à Health.

Un regard plus profond sur la recherche

Pour combler le manque d’informations sur les bénéfices ou les risques des affections circulatoires liées au fait de rester debout, les chercheurs ont utilisé la Biobanque du Royaume-Uni, une vaste base de données biomédicales et une ressource de recherche. Ils ont analysé les données recueillies sur sept jours grâce à un accéléromètre porté au poignet par plus de 83 000 adultes. L’accéléromètre a suivi les mouvements des participants, y compris lorsqu’ils étaient debout ou assis.

Les dangers d’un mode de vie sédentaire

Selon l’analyse, rester assis au moins 10 heures par jour augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires et circulatoires, ce risque augmentant pour chaque heure supplémentaire passée assise au-delà de 10 heures. Bien que rester debout n’augmente pas les chances de développer des maladies cardiovasculaires, cela ne réduit pas non plus le risque. Au contraire, rester statique pendant plus de 12 heures, y compris debout, augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires.

Enfin, il est important de noter que l’étude montre des corrélations mais ne prouve pas que rester assis ou debout augmente ou diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou circulatoires. « Ce qu’il faut retenir, c’est les dangers d’un mode de vie sédentaire », a déclaré Abhayjit Singh, MD, cardiologue à la Cleveland Clinic, à Health. « Nous devrions encourager nos patients à bouger, pas seulement à rester debout, et à maintenir un mode de vie actif ».