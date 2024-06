6 signes d’intolérance au café à ne pas ignorer

Si vous avez du mal à démarrer votre journée sans savourer une tasse de café, sachez que cela pourrait être nuisible si vous êtes intolérant. Quels sont donc les signes d'une telle intolérance à surveiller ?

Pour un grand nombre d’entre nous, le café est un compagnon indispensable de nos matinées. Cependant, cette boisson énergisante peut s’avérer néfaste pour ceux qui y sont intolérants. Comment reconnaître les signes d’une intolérance au café ? Voici quelques éléments clés à surveiller.

La caféine, présente en grande quantité dans le café, est une molécule aux propriétés stimulantes. Toutefois, chez certaines personnes, elle peut provoquer des “palpitations”. C’est l’un des premiers signes d’une intolérance au café.

Le café est connu pour accélérer le transit intestinal. Cependant, si votre tasse de café matinale rime systématiquement avec “diarrhée“ ou “nausées”, il se pourrait que votre corps vous signifie son intolérance à cette boisson.

Les personnes intolérantes au café peuvent également souffrir d’“insomnies“ récurrentes et de “maux de tête”. Si vous ne consommez qu’un ou deux cafés par jour et que vous rencontrez ces symptômes, il serait peut-être temps d’envisager de limiter, voire d’arrêter, votre consommation.

Enfin, la caféine étant un stimulant, elle peut exacerber les sentiments d’“anxiété”. Si vous ressentez une augmentation de votre anxiété après avoir bu du café, cela pourrait être un autre signe d’intolérance.

L’avis de la rédaction

Le café est une boisson appréciée pour son goût et ses propriétés stimulantes. Cependant, il est essentiel d’être à l’écoute de son corps et de savoir décrypter les signes d’une éventuelle intolérance. Si vous rencontrez l’un ou plusieurs des symptômes mentionnés ci-dessus, il serait judicieux de consulter un professionnel de santé. N’oubliez pas, une tasse de café moins peut parfois signifier une journée plus sereine.