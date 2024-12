Augmentation alarmante des pigeons urbains : un risque sanitaire croissant

La menace grandissante : décryptage de l'impact sur la santé urbaine des populations de pigeons en pleine expansion.

Tl;dr La population de pigeons augmente rapidement, notamment dans les villes indiennes.

La présence de pigeons peut entraîner des problèmes de santé publique.

Des mesures de précaution sont nécessaires pour minimiser les risques liés aux pigeons.

Une croissance exponentielle des populations de pigeons

Les populations de pigeons connaissent une croissance rapide, même dans les villes indiennes où une augmentation spectaculaire de 150% a été enregistrée à Mumbai et Pune. Cette explosion démographique a des conséquences non négligeables sur la santé publique, à tel point que, dans certaines zones, l’alimentation des pigeons a été interdite.

Les pigeons : vecteurs de risques respiratoires

Les pigeons prospèrent en milieu urbain, grâce à leur flexibilité, à la disponibilité de nourriture bon marché et à l’absence de signaux d’alerte dans l’environnement. Cependant, leur présence peut engendrer des problèmes de santé. Les déjections et les plumes de pigeons peuvent héberger des allergènes et des pathogènes, dont des champignons pathogènes tels que l’Histoplasma et le Cryptococcus.

En se desséchant, les particules fécales se fragmentent en aérosols très fins qui peuvent être inhalés, posant un risque sérieux pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l’asthme et la bronchite.

La Pneumonie d’Hypersensibilité : une menace invisible

Parmi les risques sanitaires liés aux pigeons, la pneumonie d’hypersensibilité (PH), couramment appelée « poumon de l’éleveur de pigeons », est particulièrement préoccupante. Cette maladie est causée par une exposition persistante aux plumes d’oiseaux, à leurs déjections et/ou à la poussière de plumes contenant des protéines aviaires.

Des mesures préventives pour se protéger

Pour ceux qui vivent dans des zones à forte population de pigeons, certaines précautions peuvent aider à réduire les risques : ne pas nourrir les pigeons, bloquer les points d’entrée potentiels, nettoyer régulièrement les déjections et les matériaux de nidification, installer des dispositifs dissuasifs et surveiller les symptômes respiratoires.

Un appel à l’action collective

Face à la densité croissante des pigeons en milieu urbain, une collaboration entre les autorités de la ville, les professionnels de la santé et la communauté est nécessaire. « Nous pouvons travailler ensemble pour rendre nos villes agréables et notre air pur », conclut le Dr Rohan Aurangabadwalla, consultant en pneumologie aux hôpitaux Apollo de Navi Mumbai.