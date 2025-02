Comment vous motiver à bouger au travail même quand vous n’en avez vraiment pas envie

Comment se motiver à bouger pendant le travail, même quand on n'en a vraiment, vraiment pas envie : un guide pratique.

Tl;dr Le travail assis toute la journée peut être néfaste pour la santé.

Prenant des pauses fréquentes pour bouger peut atténuer ces effets.

Des experts recommandent quatre stratégies pour intégrer le mouvement dans votre journée de travail.

Travailler assis toute la journée peut être aussi épuisant que délétère pour la santé. Heureusement, des experts proposent des solutions pour intégrer le mouvement dans notre quotidien professionnel.

Les dangers de la sédentarité

De nombreuses personnes sont conscientes que rester assis la majeure partie de la journée n’est pas une pratique saine. Une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology confirme cette idée : elle met en évidence que la sédentarité est associée à des effets cardiovasculaires indésirables, dont le décès par insuffisance cardiaque. La même étude souligne également que les longues périodes de position assise peuvent engendrer des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète. De plus, elles peuvent mener à l’épuisement, à une diminution de la satisfaction professionnelle et à des douleurs diverses chez les travailleurs de bureau.

Les bienfaits du mouvement

Fort heureusement, des preuves s’accumulent pour montrer que prendre des pauses pour bouger tout au long de la journée, même de courte durée, peut aider à contrer les effets de la sédentarité.

« Des pauses pour bouger régulièrement au cours de la journée sont essentielles pour la santé physique et mentale », a déclaré Malasri Chaudhery-Malgeri, psychologue clinicienne et directrice clinique chez Recovery.com, au magazine Health. « En créant de petites habitudes intentionnelles – comme des pauses chronométrées ou en s’appuyant sur la responsabilité – nous pouvons transformer un travail de bureau en une opportunité de bien-être et de concentration renouvelée. »

Quatre stratégies pour bouger au travail

En tant que travailleurs de bureau, il n’est pas toujours facile de trouver le temps et l’énergie pour prendre ces pauses pour bouger, surtout lorsque nous sommes concentrés sur notre travail. Alors, comment intégrer ces pauses dans notre journée de travail ? Les experts recommandent quatre stratégies :

Utiliser des rappels pour ajouter du mouvement à votre emploi du temps.

pour ajouter du mouvement à votre emploi du temps. Faire des mouvements gérables , comme des micro-exercices.

, comme des micro-exercices. Se faire accompagner d’un coéquipier pour rester motivé.

d’un coéquipier pour rester motivé. Associer le mouvement à d’autres activités ou habitudes déjà existantes.

En somme, intégrer du mouvement dans votre journée de travail est non seulement bénéfique pour votre santé, mais c’est aussi plus facile à réaliser que vous ne le croyez. Alors, levez-vous et bougez, votre corps vous en remerciera.