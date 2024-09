Découvrez la solution infaillible pour combler le manque de sommeil

Elle est particulièrement bénéfique pour la santé du cœur. Qu'en pensez-vous, ne serait-ce pas merveilleux d'adopter une habitude qui est à la fois agréable et bonne pour le cœur ?

Tl;dr Le manque de sommeil en semaine est courant et nuisible.

Le sommeil compensatoire du week-end n’est pas suffisamment étudié.

Un sommeil compensatoire régulier réduit le risque de maladies cardiaques.

Des horaires de sommeil réguliers sont recommandés pour une bonne santé.

Le manque de sommeil, fléau de l’ère moderne

La réalité de notre société moderne est telle que le manque de sommeil en semaine est devenu une norme pour beaucoup. Entre les obligations familiales, le travail et les loisirs, il est fréquent que la nuit rétrécisse, impactant directement notre santé.

Le sommeil compensatoire : une solution?

Face à ce constat, une étude chinoise présentée lors du congrès de cardiologie « ESC Congress 2024 » à Londres a soulevé une question cruciale « Les gens perdent souvent le rythme circadien, ce qui les conduit à dormir plus longtemps les jours de congé mais il n’existe pas suffisamment de recherches examinant les effets de ce sommeil compensatoire du week-end ».

L’étude a analysé les données de sommeil de 90 000 personnes de la UK Biobank. Les résultats sont pour le moins surprenants :

22% des participants ont déclaré manquer de sommeil en semaine.

Le sommeil compensatoire régulier le week-end a démontré une diminution du risque de maladies cardiaques.

La sieste ou la grasse matinée le week-end peuvent donc être bénéfiques pour la santé du cœur.

Des recommandations pour un sommeil sain

Malgré ces conclusions, l’étude souligne que la majorité des participants dormaient plus de 7 heures par nuit en semaine et ne souffraient donc pas d’un très gros manque de sommeil. L’Institut national du sommeil et de la vigilance recommande de maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers, aussi bien en semaine qu’en week-end. Quant à la sieste, la règle est de ne pas dépasser 20 minutes, entre 13h et 15h, jamais après 16 heures.