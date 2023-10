Découvrez les dangers de rester assis trop longtemps

Une récente étude américaine indique que rester trop longtemps assis peut nuire à la santé, augmentant les risques de dépression et d'anxiété. Peut-être est-il temps de reconsidérer nos habitudes de travail et de loisirs ?

Les participants assis plus de dix heures par jour ont 8% de risques en plus de développer une démence.

L’activité physique quotidienne ne suffit pas à équilibrer la sédentarité.

Des pauses régulières et des habitudes actives sont recommandées pour contrecarrer les effets néfastes.

La sédentarité, une menace pour notre santé mentale

Selon des recherches récentes effectuées aux États-Unis, l’immobilité prolongée pourrait nuire à notre bien-être mental. L’acte apparemment inoffensif de rester assis pourrait en fait augmenter le risque de dépression et d’anxiété.

Un risque accru de démence

L’étude, publiée dans le Journal de l’Association médicale américaine, a suivi 49 841 personnes de 60 ans ou plus entre 2013 et 2021. Les participants portaient un “traqueur d’activité” pour enregistrer leurs mouvements et leurs temps d’immobilité. Il a été révélé que les personnes qui restent assises dix heures ou plus chaque jour ont 8% de risques en plus de développer une démence dans les sept années suivantes.

Le sport ne résout pas tout

Et si vous pensez que faire du sport peut compenser les heures passées assis, détrompez-vous. L’étude a révélé que l’activité physique quotidienne ne suffit pas à contrer les effets de la sédentarité. En effet, les personnes actives sont aussi susceptibles de développer une démence que celles qui restent immobiles.

L’importance de bouger régulièrement

Alors, que pouvons-nous faire pour nous protéger de ces risques ? Un kinésithérapeute recommande de faire des pauses de 45 secondes toutes les 45 minutes. Des habitudes simples comme se déplacer jusqu’à la photocopieuse au travail, téléphoner debout ou encore rester debout le plus longtemps possible dans les transports en commun, peuvent contribuer à une meilleure santé.