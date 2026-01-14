Le corps ravive des cellules condamnées, levant le voile sur une énigme vieille de 50 ans

Après des décennies d’interrogations, des chercheurs ont découvert que certaines cellules, initialement destinées à mourir, peuvent être réactivées par l’organisme. Cette avancée éclaire un mystère biologique étudié depuis un demi-siècle.

Tl;dr Mécanisme de réparation cellulaire élucidé chez la mouche.

Deux types de cellules survivent et régénèrent les tissus.

Pistes pour traiter cancers et stimuler la régénération humaine.

Un mécanisme longtemps mystérieux enfin décodé

Après près d’un demi-siècle d’interrogations, une équipe du Weizmann Institute of Science en Israël vient de lever le voile sur le mécanisme moléculaire de la prolifération compensatoire, ce phénomène où, après une lésion sévère, les cellules survivantes se mobilisent pour réparer les tissus. Le secret ? Un savant jeu d’équilibre entre autodestruction cellulaire et survie inattendue.

Des expériences décisives sur la drosophile

Pour mieux comprendre ce processus, les chercheurs sont revenus à l’expérience originelle qui avait révélé le phénomène : exposer des larves de Drosophila melanogaster à une forte dose de radiation. Cette fois-ci, chaque étape du rétablissement des tissus a été scrutée à la loupe. Il s’agissait d’identifier les cellules activant le mécanisme d’autodestruction – via une enzyme clé, la caspase Dronc – mais parvenant tout de même à survivre. Ces cellules étonnantes ont été baptisées « DARE », pour Dronc-activating cells that Resist Elimination.

Deux populations aux rôles complémentaires

Mais voilà : ces fameuses DARE n’agissent pas seules. En parallèle, une autre catégorie, sans activation des caspases initiatrices et qualifiée de « NARE », entre aussi en scène. Les DARE recrutent ces NARE pour renforcer et réguler la réparation ; un dialogue cellulaire se met alors en place afin d’éviter toute prolifération excessive – un détail crucial dans la lutte contre le cancer.

Voici les fonctions principales observées :

: résistent à la mort, se multiplient et coordonnent la réparation. NARE : assistent la réparation, limitent l’excès de régénération.

Cancer et perspectives thérapeutiques

Un constat intrigue particulièrement les scientifiques : après un second choc radiatif, non seulement les tissus réparés, mais aussi leurs « descendantes » DARE affichent une résistance accrue – sept fois supérieure à celle des cellules initiales. Ce mécanisme évoque celui des tumeurs récidivantes devenues insensibles aux traitements. Autre découverte marquante : le rôle du moteur moléculaire Myo1D, soupçonné d’aider certaines cellules cancéreuses à éviter l’apoptose.

Même si ces résultats demandent confirmation chez l’humain, ils ouvrent désormais deux pistes majeures : stimuler cette capacité pour accélérer la guérison tissulaire ou au contraire freiner ce processus pour mieux combattre certains cancers récalcitrants. Comme souvent avec le modèle de la mouche, ce travail laisse entrevoir de nouvelles stratégies en médecine régénérative ou oncologique.