Les scientifiques dévoilent l’impact de l’alcool sur votre sommeil

Les scientifiques dévoilent les effets perturbateurs de l'alcool sur votre sommeil et comment il altère la qualité de votre repos nocturne.

Tl;dr L’alcool peut perturber le sommeil, notamment le sommeil paradoxal.

L’effet sédatif de l’alcool n’est obtenu qu’avec de fortes doses.

L’alcool peut affecter les rythmes circadiens et la production de mélatonine.

Les effets de l’alcool sur le sommeil

Si l’on a tendance à penser que l’alcool aide à trouver le sommeil, la réalité est tout autre. En effet, même si un verre de vin ou une bière peut aider à se détendre après une longue journée, l’alcool pourrait en réalité perturber le sommeil.

Si la consommation d’alcool peut initialement avoir un effet sédatif et vous faire tomber endormi plus rapidement, cette impression n’est en fait due qu’à la consommation de fortes doses d’alcool. En effet, des recherches récentes ont démontré que cet effet sédatif n’apparaît vraiment qu’après avoir consommé entre 3 et 6 verres de vin standard, selon les individus, et ce, dans les trois heures précédant le coucher.

Les conséquences de l’alcool sur le sommeil

Paradoxalement, l’usage de l’alcool pour s’endormir n’est pas recommandé. Cela s’explique non seulement par les effets néfastes de l’alcool sur la santé, mais aussi parce que l’alcool perturbe le sommeil plus tard dans la nuit. Cette perturbation affecte principalement le sommeil paradoxal, parfois appelé « sommeil des rêves », qui joue un rôle important dans la mémorisation et la régulation des émotions.

De plus, l’alcool peut également vous faire vous réveiller plus souvent ou conduire à un sommeil plus léger dans la seconde partie de la nuit. Ces perturbations du sommeil paradoxal sont même observées après la consommation de faibles doses d’alcool (environ deux verres standard) dans les trois heures précédant le coucher.

Les mécanismes de l’alcool sur le sommeil

En outre, l’alcool affecte également les rythmes circadiens, l’horloge biologique de 24 heures qui répond aux signaux de lumière environnants pour synchroniser notre cycle veille-sommeil. L’alcool affecte la production de mélatonine et modifie notre température corporelle. De plus, en raison de son effet diurétique, la consommation d’alcool avant le coucher peut entraîner des visites plus fréquentes aux toilettes pendant la nuit, perturbant davantage le sommeil.