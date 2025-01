L’exercice ne brûle pas autant de calories qu’on ne le pense

Selon les experts, l'exercice physique ne brûle pas autant de calories que vous ne le pensez, une réalité qui pourrait surprendre ceux qui comptent sur leurs séances de sport pour perdre du poids.

Tl;dr L’exercice physique a un impact sur la dépense énergétique quotidienne.

La théorie de l’anthropologue Herman Pontzer est remise en question.

Les essais contrôlés montrent une augmentation de la dépense énergétique liée à l’exercice.

L’exercice physique et la théorie de la dépense énergétique

La pratique régulière d’une activité physique est souvent considérée comme un élément clé pour perdre du poids. Pourtant, cette idée est contestée depuis quelques années. De nombreux articles et podcasts affirment que l’exercice physique n’augmenterait pas votre métabolisme et la dépense calorique qui suit l’effort.

Herman Pontzer, un anthropologue évolutionniste, a été le premier à proposer cette hypothèse en 2012. Selon lui, lorsque l’on accroît sa dépense énergétique quotidienne (calories brûlées) par l’activité physique, l’organisme trouverait des moyens de réduire l’énergie dépensée pour d’autres processus biologiques, comme le métabolisme au repos. Cela conduirait à une dépense énergétique quotidienne globale inchangée.

Le livre « Burn » et l’hypothèse de Pontzer

La théorie de Pontzer a été popularisée dans son livre de 2021, Burn, où il théorise que « nous brûlons des calories dans une plage très étroite : près de 3 000 calories par jour, quel que soit notre niveau d’activité ». Selon lui, le niveau d’activité physique quotidien n’aurait presque aucune incidence sur le nombre de calories que nous brûlons chaque jour.

Cependant, les données les plus rigoureuses et robustes disponibles sur le sujet montrent que l’exercice augmente effectivement la dépense énergétique, bien que peut-être pas autant que nous pourrions l’espérer.

Les études sur la dépense énergétique

Les preuves utilisées par Pontzer pour soutenir son hypothèse proviennent d’études observationnelles comparant la dépense énergétique dans différentes populations à travers le monde. L’étude la plus marquante qu’il a utilisée était celle réalisée sur la tribu Hadza, l’un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs en Afrique, supposés être très actifs pour survivre. Pourtant, l’étude a observé que les Hadza ne dépensaient pas plus d’énergie que l’occidental moyen chaque jour.

Nous avons examiné l’hypothèse de la dépense énergétique contrainte en 2023. Nous avons conclu que la théorie de Pontzer soulève des questions intéressantes, mais qu’elle n’est généralement pas très convaincante en raison des défauts inhérents à la nature des preuves.

Le rôle de l’exercice dans la dépense énergétique

En effet, les propres données observationnelles de Pontzer montrent que la dépense énergétique quotidienne peut varier de plus de 1 000 calories par jour chez un groupe de personnes âgées. Cela contredit directement sa suggestion selon laquelle elle serait fixée à 3 000 calories par jour pour tout le monde.

Quand nous examinons les données issues d’essais contrôlés randomisés, nous pouvons clairement voir que l’exercice a un effet sur la dépense énergétique. Ces essais démontrent qu’un programme d’exercice structuré et supervisé, effectué jusqu’à cinq fois par semaine pendant six à dix mois, augmente la dépense énergétique quotidienne. Ces effets ont été constatés chez les hommes et les femmes, jeunes et d’âge moyen.