Meilleures méthodes de marche pour accélérer la perte de graisse abdominale

Découvrez les meilleures techniques de marche pour accélérer la perte de graisse abdominale !

Avec un peu de détermination, il est tout à fait possible de se débarrasser de la graisse du ventre, souvent considérée comme la plus tenace. Si vous êtes de ceux qui ne sont pas particulièrement friands des salles de sport et trouvent les entraînements complexes intimidants, sachez que la marche peut être l’exercice par excellence pour perdre la graisse abdominale.

La marche avec poids : une efficacité prouvée

Rucking, ou marche avec poids, consiste à marcher avec un poids sur les épaules, généralement sous forme de sac à dos. Vous pouvez remplir ce sac à dos avec des poids, des livres ou d’autres objets, sans pour autant vous fatiguer. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Medicine, cette forme de marche peut aider à brûler plus de calories, à solliciter davantage de groupes musculaires et à stimuler le métabolisme.

La marche rapide : une méthode éprouvée

Pour éliminer la graisse du ventre, il est essentiel d’accélérer le rythme. Une étude publiée dans Medicine & Science in Sports and Exercise a démontré que lorsque les gens augmentent leur rythme jusqu’à courir, ils brûlent plus de calories. Par conséquent, une marche soutenue de 30 à 40 minutes chaque matin est le moyen idéal pour se débarrasser de la graisse du ventre récalcitrante.

Alterner course et marche : un compromis efficace

Si la vitesse est un facteur clé dans la perte de poids, une technique qui se concentre sur le rythme peut être efficace pour brûler des calories rapidement. Cette méthode consiste à alterner entre la course et la marche, ce qui peut également aider à réduire la pression sur les muscles et les articulations.

La marche à reculons pour plus d’effort

Selon l’American College of Sports Medicine (ACSM), marcher à reculons brûle plus de calories que de marcher normalement, car cela nécessite plus d’efforts pour maintenir l’équilibre. Cette technique est également bénéfique pour les personnes âgées, car elle met moins de pression sur les genoux et favorise la santé du cerveau.

La marche nordique pour un entraînement complet

La marche nordique, qui consiste à marcher avec des bâtons, permet de solliciter aussi bien le haut que le bas du corps. Elle brûle 20% de calories en plus par rapport à la marche normale et aide à perdre de la graisse abdominale. Selon Harvard Health, la marche nordique peut réduire la masse grasse, le cholestérol LDL et les triglycérides, la circonférence de la taille et augmenter le cholestérol HDL.