Que disent les études sur l’efficacité des couvertures lestées contre le stress et l’anxiété ?

Les couvertures lestées sont de plus en plus populaires pour soulager le stress et l’anxiété. Mais que révèle la recherche scientifique sur leur efficacité réelle ? Retour sur les études menées et les principaux enseignements à retenir.

Tl;dr Les couvertures lestées aident surtout les personnes anxieuses.

Peu de preuves pour les bienfaits sur tout public.

Effet placebo possible, attention aux attentes marketing.

Du secret thérapeutique à la tendance bien-être

Adulées par des célébrités, largement promues sur les réseaux sociaux, les couvertures lestées sont devenues en quelques années l’accessoire incontournable de la routine bien-être. Pourtant, leur histoire commence loin des projecteurs. Utilisées dès les années 1970 par des ergothérapeutes, elles aidaient initialement des enfants autistes ou des adultes souffrant de troubles sensoriels. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu’elles s’invitent timidement sur le marché grand public, avant d’exploser ces dernières années sous l’impulsion d’un marketing visant désormais quiconque se sent stressé ou anxieux.

Derrière la promesse apaisante : ce que dit la science

La théorie semble évidente : une couverture pesant entre deux et treize kilogrammes, soit environ 10 % du poids corporel recommandé par les experts, exercerait une « stimulation par pression profonde », comparée à l’effet rassurant d’une étreinte. Toutefois, l’engouement populaire ne reflète pas totalement l’état de la recherche scientifique. Plusieurs études menées auprès de patients souffrant de troubles psychiques – dépression majeure, trouble bipolaire, anxiété ou TDAH – montrent une amélioration notable de l’insomnie et une réduction de l’anxiété : jusqu’à 60 % d’effets positifs observés dans certains groupes hospitaliers.

Mais voilà, la plupart de ces travaux ciblent un public bien spécifique et non la majorité des acheteurs actuels. Les revues systématiques sont formelles : chez les personnes sans diagnostic médical préalable, les bénéfices restent à démontrer. Qui plus est, près de la moitié des recherches existantes n’atteignent pas un seuil méthodologique jugé satisfaisant par la communauté scientifique.

Bénéfices réels ou simples illusions ?

Pourtant, il serait excessif d’écarter toute utilité pour le grand public. Certains profils – travailleurs postés ou professionnels soumis à des horaires atypiques (personnels soignants, pompiers, pilotes) – pourraient y trouver un appoint appréciable pour faciliter le repos diurne ou optimiser une sieste express. À cela s’ajoute l’effet placebo : si la sensation rassurante suffit à calmer ou améliorer le sommeil… pourquoi s’en priver ?

Gardons cependant en tête certaines précautions :

L’usage est déconseillé aux jeunes enfants et aux personnes incapables de se mouvoir facilement sous le poids.

En cas de pathologie chronique (diabète, asthme, apnée du sommeil…), il vaut mieux solliciter un avis médical.

Acheter malin face au discours marketing

Investir dans une couverture lestée ne garantit ni miracle ni transformation radicale contre le stress moderne. Mais si cette enveloppe pondérée procure un sentiment de sécurité au coucher – même sans validation scientifique irréfutable – il n’y a guère lieu d’y voir un danger majeur lorsqu’on reste lucide quant à ses attentes. Finalement, chacun pourra juger si le prix élevé vaut ce qui n’est peut-être qu’« un câlin coûteux », selon l’expression du professeur Craig Jackson.