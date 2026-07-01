Régime keto : minceur visible, mais cholestérol parfois hors norme

Perte de poids, appétit réduit, énergie: le régime keto séduit. Mais chez certains adeptes, le LDL grimpe fortement, au point d’inquiéter les cardiologues.

En bref Le keto peut faire bondir le LDL

Certains maigrissent, mais inquiètent les cardiologues

Le risque tient aux plaques dans les artères

On peut perdre du poids, se sentir mieux, et pourtant envoyer un signal rouge sur sa prise de sang. C’est le vrai sujet autour du régime keto : chez certaines personnes, le LDL, le « mauvais » cholestérol, grimpe à des niveaux qui préoccupent franchement les cardiologues.

Le paradoxe qui crispe les cardiologues

Pour Kosh Ray, cardiologue à l’Imperial College London, le tableau est trompeur. Des adeptes du keto peuvent afficher une perte de poids et de meilleurs marqueurs sur certains points, puis voir leur cholestérol s’envoler. Il explique même que, sans connaître leur alimentation, on pourrait croire à un trouble génétique empêchant l’organisme d’éliminer correctement le cholestérol.

Le point frappant, c’est que ce phénomène semble surtout concerner des personnes qui maigrissent et disent se sentir très bien avec ce mode alimentaire. Résultat ? Une apparence plus saine, mais un bilan lipidique qui peut partir très haut.

Pourquoi le keto change autant le métabolisme

Le principe est simple sur le papier. Une alimentation ordinaire fournit surtout du glucose, fabriqué à partir des glucides. Avec le keto, les glucides deviennent trop rares pour en produire beaucoup.

Du coup, le corps bascule. Environ 80% des calories viennent des graisses, et le foie transforme ces graisses en cétones, une autre source d’énergie. C’est d’ailleurs de là que vient le terme « cétogène ».

Les partisans du régime mettent en avant une perte de poids sans faim, davantage d’énergie, une meilleure concentration, parfois une glycémie plus stable ou moins d’inflammation. Mais cette promesse ne raconte pas toute l’histoire, surtout quand l’alimentation est très riche en graisses saturées, jour après jour.

Un régime ancien devenu un marché massif

Le keto n’est pas né sur les réseaux sociaux. Il a été conçu dans les années 1920 pour traiter des enfants épileptiques. Depuis, il a été repris bien au-delà du cadre médical, des adeptes du bien-être aux personnes qui veulent maigrir.

Et le marché suit. En 2024, le secteur du keto est évalué à environ 11 milliards d’euros (9,2 milliards de livres), soit autour de 12 milliards d’euros (12,5 milliards de dollars) selon l’autre conversion donnée.

Ce que le LDL peut faire aux artères

Si les médecins s’inquiètent, ce n’est pas par principe contre le keto. C’est parce que le LDL élevé est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire, quel que soit le régime suivi. Kosh Ray rappelle que de très nombreuses observations montrent qu’un LDL plus bas est associé à un risque plus faible de maladie cardiovasculaire.

Le cholestérol, lui, reste utile au corps. Il circule dans le sang grâce à des protéines. Le LDL transporte le cholestérol depuis le foie, le HDL le ramène. Le problème commence quand du cholestérol se coince dans la paroi d’une artère déjà fragilisée, par l’âge, le tabac ou l’inflammation. Cela peut former une plaque, qui durcit avec le temps. Si elle se fissure, elle peut bloquer le sang et provoquer un infarctus.

Pour le lecteur, ce que ça change est assez concret : l’effet visible sur la silhouette ne dit pas tout de la santé cardiovasculaire.