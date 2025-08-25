Selon une spécialiste, ces 7 aliments accélèrent le vieillissement cutané sans qu’on s’en aperçoive

Certains aliments de notre quotidien pourraient accélérer le vieillissement cutané sans que nous en ayons conscience. Une spécialiste du vieillissement dévoile sept produits à limiter pour préserver l’éclat et la jeunesse de la peau.

L’alimentation, acteur silencieux du vieillissement cutané

Oubliez un instant les soins coûteux ou les crèmes miraculeuses : selon de nombreux experts, ce qui se trouve dans notre assiette façonne au quotidien la santé et l’apparence de notre peau. Un constat que partage le biohacker Edson Brandao, suivi par des milliers de personnes sur Instagram, où il alerte contre certains aliments du quotidien qui ternissent sournoisement l’éclat de la peau et accélèrent l’apparition des rides.

Des ennemis insoupçonnés dans nos assiettes

Parmi ces coupables, le sucre ajouté occupe une place centrale. D’après un rapport de Harvard, la consommation moyenne d’un Américain atteint environ 68 grammes par jour — bien au-delà des recommandations. Les principales sources ? Boissons sucrées, pâtisseries industrielles et snacks ultra-transformés. Ce sucre favorise la formation de produits de glycation avancée (AGEs), des composés qui brisent le collagène et l’élastine, deux piliers de la fermeté cutanée.

L’impact ne s’arrête pas là : les desserts glacés comme la glace additionnent sucre et produits laitiers, créant une « double peine » pour la peau avec perte de souplesse et éruptions possibles. Autre faux ami : le jus de fruit industriel, souvent aussi sucré qu’un soda, mais dépourvu de fibres protectrices.

Sodas, margarines, alcool : trio à risque pour l’éclat

Derrière leur aspect rafraîchissant, les sodas cachent une forte teneur en caféine et en sucre qui déshydrate la peau tout en accélérant les signes visibles du temps. À cela s’ajoute l’effet acidifiant sur l’émail dentaire — un détail qui n’épargne ni sourire ni apparence juvénile.

La margarine, autrefois promue comme alternative saine au beurre, renferme des acides gras trans. Ces derniers rigidifient les membranes cellulaires et diminuent l’hydratation naturelle de la peau. Résultat : sécheresse, rides plus marquées et inflammation accrue.

Enfin, l’alcool agit comme un puissant déshydratant. À long terme, il altère aussi les réserves en vitamine A, essentielle à la réparation cellulaire. La conséquence ? Un teint terne et une récupération cutanée ralentie.

Mieux manger pour protéger sa peau

Pour limiter ces effets indésirables, quelques ajustements alimentaires suffisent :

Privilégier l’eau ou les eaux pétillantes sans sucres ajoutés aux sodas.

Remplacer margarine et pâtisseries industrielles par des matières grasses naturelles.

Miser sur des fruits entiers plutôt que des jus concentrés.

Comme le résume si bien Edson Brandao, « donnez à votre peau l’attention qu’elle mérite en éliminant ces coupables discrets ; l’éclat commence dans votre assiette. » Entre vigilance quotidienne et choix éclairés, préserver sa jeunesse n’est donc plus seulement une affaire de cosmétiques — mais surtout d’assiette bien pensée.