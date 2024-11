Une pilule qui vous fait faire de l’exercice sans bouger le petit doigt

Découvrez la pilule révolutionnaire qui vous fait bénéficier des avantages d'une séance d'entraînement intense, et ce, sans avoir à bouger le moindre petit doigt.

Tl;dr Des scientifiques ont développé une pilule imitant les effets de l’exercice physique.

La pilule, appelée LaKe, mime l’effet d’un sprint de 10 km sur le métabolisme.

Plusieurs médicaments « mimétiques de l’exercice » sont en cours de développement.

Une pilule pour remplacer l’exercice ?

Imaginez bénéficier des avantages de l’exercice physique sans bouger le petit doigt. C’est le pari audacieux de chercheurs de l’Université d’Aarhus au Danemark. Ils ont mis au point une pilule capable de reproduire les effets métaboliques d’un sprint de 10 kilomètres, sans avoir à transpirer.

Le Dr Thomas Poulsen, à la tête de la recherche, explique : « Nous avons développé une molécule (la LaKe) qui peut imiter la réponse métabolique naturelle du corps à un exercice intense et au jeûne. » Selon lui, cette molécule plonge le corps dans un état métabolique similaire à celui d’un sprint à haute vitesse sur un estomac vide. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le Journal of Agriculture and Food Chemistry.

Les bénéfices de l’exercice, sans les efforts

En réponse à l’exercice, le corps produit naturellement du lactate et des cétones, dont le bêta-hydroxybutyrate (BHB). Ces produits chimiques, connus pour supprimer l’appétit et réduire les risques de maladies cardiaques et de diabète de type 2, sont synthétisés par le foie lorsque le corps décompose les graisses pour produire de l’énergie. La pilule LaKe, en imitant cette réaction, permettrait de bénéficier de ces effets sans les efforts associés à l’exercice.

La course aux « mimétiques de l’exercice »

La LaKe n’est pas la seule pilule promettant les bénéfices de l’exercice. L’année dernière, des chercheurs de l’Université de Floride ont développé une molécule, le SLU-PP-332, qui augmente le métabolisme et l’endurance, permettant à des souris de courir 50% plus longtemps.

Ces innovations font partie d’une catégorie de médicaments thérapeutiques appelés « mimétiques de l’exercice », qui activent différents chemins dans le corps affectés directement ou indirectement par l’exercice. Ils pourraient retarder l’apparition de maladies comme Alzheimer, Parkinson et la démence, tout en aidant à lutter contre le diabète et l’obésité.

Mais attention, si ces pilules peuvent sembler miracles, elles ne remplaceront jamais totalement l’exercice physique. En effet, le sentiment de bien-être procuré par l’activité physique est encore difficile à reproduire artificiellement.