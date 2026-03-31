Utilisation quotidienne du bain de bouche : bénéfices, risques et avis des spécialistes

L’utilisation quotidienne de bain de bouche suscite interrogations et débats. Entre bénéfices pour l’hygiène bucco-dentaire et risques potentiels, chercheurs et spécialistes examinent les effets à long terme de cette habitude sur la santé générale et orale.

Tl;dr Usage fréquent de bain de bouche lié à un risque accru.

Déséquilibre des bactéries buccales impacte le métabolisme.

Il vaut mieux limiter l’usage antibactérien à l’essentiel.

Un geste quotidien remis en question

La routine du bain de bouche, si solidement ancrée dans nos pratiques d’hygiène bucco-dentaire, fait aujourd’hui l’objet d’un réexamen. Derrière la promesse d’une haleine fraîche et de gencives saines, des recherches récentes, notamment la San Juan Overweight Adults Longitudinal Study, interrogent le caractère anodin de cet usage, en particulier lorsqu’il devient systématique.

Bains de bouche et risques métaboliques : ce que montre la recherche

Au cœur de l’étude, menée sur 945 adultes en surpoids ou obèses âgés de 40 à 65 ans, aucun participant ne souffrait initialement de diabète ou de maladie cardiaque majeure. Sur trois ans, les chercheurs ont observé que ceux utilisant un bain de bouche antibactérien au moins deux fois par jour voyaient leur risque de développer un pré-diabète ou un diabète de type 2 augmenter significativement — jusqu’à 55 % comparé aux non-utilisateurs ou à ceux qui en faisaient un usage plus modéré. Fait notable : aucune élévation du risque n’a été constatée pour une utilisation occasionnelle (une fois par jour ou moins).

L’équilibre bactérien : une clé insoupçonnée

Ce constat ne se limite pas à la seule sphère buccale. En éliminant indifféremment les bactéries « bonnes » et « mauvaises », certains bains de bouche pourraient déséquilibrer la production de monoxyde d’azote. Or, cette molécule joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme, du flux sanguin et de la pression artérielle. Les scientifiques avancent que réduire excessivement la diversité bactérienne pourrait avoir des répercussions allant au-delà des dents, jusqu’à impacter la gestion du sucre sanguin.

Conseils pour une hygiène bucco-dentaire raisonnée

Les experts interrogés conseillent ainsi de limiter l’usage d’un bain de bouche antibactérien aux situations où il est réellement nécessaire. Quelques principes essentiels ressortent :

Brossage régulier (deux fois par jour avec un dentifrice fluoré)

(deux fois par jour avec un dentifrice fluoré) Utilisation raisonnée du fil dentaire

Bain de bouche en appoint, sur conseil professionnel ou cas spécifiques

Pour les personnes concernées par l’hypertension ou des troubles glycémiques, la vigilance s’impose davantage. Finalement, loin d’être banni, le bain de bouche reste un allié utile… à condition qu’il ne devienne pas un réflexe systématique.