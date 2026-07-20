Vivre jusqu’à 100 ans, la science écarte enfin la recette miracle

Après 55 ans de recherches sur les centenaires, une vaste revue conclut qu’il n’existe pas de secret unique pour vivre jusqu’à 100 ans.

En bref Aucun secret unique pour vivre centenaire

Biologie et mode de vie se cumulent

La causalité reste difficile à prouver

Cent vingt-quatre études, étalées sur 55 ans. Et à l’arrivée, pas de pilule miracle, pas de gène magique, pas de routine unique. L’équipe menée par Shaima Ibrahim, à l’American University in Cairo en Égypte, a passé au crible les travaux consacrés aux centenaires, aux 105-109 ans et aux 110 ans ou plus. Leur revue, publiée dans Discover Public Health, dit une chose simple, mais solide, la longévité exceptionnelle vient d’un cumul de petits avantages au fil de la vie.

Une revue géante, mais pas de formule magique

Les chercheurs ont d’abord trié des milliers d’articles avant d’en retenir 124. Leur objectif, repérer les facteurs liés au fait d’atteindre 100 ans ou davantage. Résultat, la longévité ne tient pas à un seul levier. Elle mélange génétique, environnement, comportements, soutien social, et, oui, une part de hasard quand même.

C’est moins séduisant qu’une recette en trois points. C’est aussi plus crédible.

Ce que la biologie raconte du très grand âge

Du côté biologique, plusieurs signaux reviennent. Les personnes qui vivent très longtemps semblent souvent vieillir différemment au niveau cellulaire. Les études retenues évoquent une réparation de l’ADN plus efficace, des mitochondries en meilleur état, une inflammation mieux contrôlée et des particularités métaboliques qui pourraient freiner les maladies liées à l’âge.

La génétique compte aussi, mais sans star unique. Les auteurs expliquent que la longévité exceptionnelle est polygénique, donc liée à plusieurs variants ayant chacun un effet modeste, mais important une fois additionnés.

Mode de vie, liens sociaux, caractère, le reste compte autant

La biologie ne fait pas tout. Dans différentes populations, les centenaires suivent plus souvent une alimentation surtout végétale, restent actifs dans le quotidien, par la marche ou le jardinage, fument moins et conservent des liens familiaux et sociaux solides.

On retrouve aussi certains traits de personnalité, notamment la résilience et un niveau plus faible de névrosisme. Bref, vivre longtemps ressemble moins à une performance isolée qu’à une accumulation d’habitudes favorables.

Même l’ancien centenaire Dick Van Dyke mettait en avant l’optimisme et le fait de ne pas se réveiller de mauvaise humeur. La revue ne valide pas cette idée à elle seule, mais elle va dans le sens d’un tableau global, pas d’une explication unique.

Pourquoi ces résultats restent prudents

Le point crucial est là. Étudier des centenaires, c’est étudier ceux qui ont survécu, pas tous ceux qui avaient des habitudes proches et sont morts bien plus tôt. Du coup, on observe des associations, pas forcément des causes.

Les auteurs décrivent aussi la compression de la morbidité, c’est-à-dire le fait de repousser les maladies liées à l’âge vers la fin de vie. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Ils distinguent trois profils, ceux qui échappent aux grandes maladies, ceux qui les retardent, et ceux qui tombent malades plus tôt mais vivent longtemps avec.

Ce que ça change pour vous est assez concret. La science ne promet pas 100 ans à qui marche, mange des légumes et entretient ses liens. En revanche, elle confirme que ces facteurs restent décisifs pour la plupart des gens, même quand l’hérédité pèse plus lourd à un âge très avancé.