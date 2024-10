Atteindre 10 000 pas quotidiens malgré un travail sédentaire : voici comment !

Que ce soit à la maison ou au bureau, il peut être difficile de bouger suffisamment, mais certaines techniques peuvent nous aider à y parvenir. Comment intégrer plus de mouvement dans votre journée de travail ?

Tl;dr Travailler à la maison ou au bureau limite notre mobilité.

Faire 10 000 pas par jour est bénéfique pour la santé.

Il existe plusieurs astuces pour augmenter notre mobilité quotidienne.

La sédentarité, un mal du siècle

Que nous travaillions à la maison ou au bureau, notre mobilité est souvent limitée. L’objectif de faire 10 000 pas par jour, bien qu’il ait été revu à la baisse avec certaines études suggérant que 4000 pas suffisent pour commencer à bénéficier d’avantages pour la santé, semble difficile à atteindre. Pourtant, bouger plus réduit les risques de maladies cardiovasculaires, d’hypertension et améliore la santé mentale. Alors, comment faire pour bouger plus lorsque nous avons un travail sédentaire ?

Les défis du télétravail et de la mobilité urbaine

Le télétravail, bien qu’il réduise la charge mentale, n’est pas toujours bénéfique pour notre santé physique. En effet, nous marchons moins. Les trottinettes, qui gagnent en popularité, ont le même effet : elles sont pratiques, mais elles privent notre corps de l’activité physique que représente la marche. À long terme, cela peut être préjudiciable.

Astuces pour augmenter notre mobilité

Sur le réseau social Thread, des internautes ont partagé leurs astuces pour relever le défi des 10 000 pas par jour. Parmi celles-ci, on retrouve :

Marcher 30 minutes avant et après le travail

Opter pour un bureau assis debout

Marcher pendant la pause déjeuner

Privilégier les escaliers aux ascenseurs

Faire une partie du trajet jusqu’au travail à pied

Et bien d’autres encore. Il ne reste plus qu’à passer à l’action pour être mieux dans son corps et dans sa tête.