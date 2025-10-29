Une habitude quotidienne, aussi nocive que le tabac, à laquelle nul n’échappe

De nombreuses personnes adoptent quotidiennement une habitude apparemment anodine, pourtant les experts la jugent aussi nocive pour la santé que le tabagisme. Malgré les mises en garde, ce comportement reste largement répandu dans la population.

Tl;dr La sédentarité cause des millions de morts évitables.

L’activité physique régulière est essentielle à tout âge.

Marcher plus chaque jour améliore santé et autonomie.

Une urgence sanitaire mondiale : la sédentarité sous la loupe

On le répète, parfois sans y croire : la sédentarité tue. Pourtant, les chiffres avancés par l’Organisation mondiale de la Santé sont implacables. Chaque année, ce sont entre 4 et 5 millions de décès qui pourraient être évités par une simple augmentation de l’activité physique. Le phénomène touche toutes les générations, mais l’évolution des modes de vie – écrans omniprésents, transports passifs, rythmes effrénés – ne fait qu’aggraver cette crise silencieuse. Aujourd’hui, un adulte sur quatre et pas moins de quatre adolescents sur cinq ne bougent pas assez.

Pourquoi bouger protège-t-il vraiment ?

Derrière ce constat alarmant se cache une réalité scientifique solide : l’inactivité physique est désormais reconnue parmi les principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles. La liste est éloquente :

Cancers : risque réduit de 8 à 28 % grâce à une activité régulière

: risque réduit de 8 à 28 % grâce à une activité régulière Maladies cardiovasculaires , AVC : jusqu’à -19 % de risque

, AVC : jusqu’à -19 % de risque Diabète : diminution du risque d’environ 17 %

: diminution du risque d’environ 17 % Détresse psychique, dépression, démence : baisse du risque jusqu’à 32 % selon les études.

Le médecin britannique Rangan Chatterjee, fort de ses vingt-trois ans d’expérience clinique, résume la chose ainsi : « Pour un cerveau en forme, un cœur solide et une vieillesse épanouie, il n’existe pas d’alternative à l’exercice. Rien ne doit vous en détourner. »

Seniors : le mouvement comme rempart contre le déclin

Longtemps, on a cru que ralentir était une fatalité avec l’âge. Or, cette idée reçue vole en éclats face aux dernières recherches – notamment celles publiées dans le Canadian Medical Association Journal. Les scientifiques insistent : maintenir une certaine dose d’activité physique chez les seniors, même fragile ou exposé au risque de chute, contribue fortement à préserver l’autonomie et la qualité de vie. D’ailleurs, pour Dr Chatterjee, rester mobile n’est pas négociable : « Prenez conscience que marcher tous les jours – ne serait-ce qu’une heure – fait toute la différence avec le temps. »

Bouger plus sans bouleverser son quotidien ? C’est possible

Inutile pourtant de s’imposer des séances intensives ou coûteuses. Plusieurs études récentes montrent que quelques efforts simples suffisent à inverser la tendance. Une équipe américaine a ainsi démontré qu’accélérer légèrement son pas (à peine 14 foulées supplémentaires par minute) améliore significativement la condition physique des plus âgés déjà fragilisés. Finalement, marcher plus vite… ou simplement plus souvent : c’est accessible à tous.

Alors oui, on hésite parfois à modifier ses habitudes. Mais chaque geste compte pour contrer ce que certains nomment déjà « le nouveau tabac » : la sédentarité moderne.