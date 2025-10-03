Une mauvaise nuit de sommeil fait vieillir prématurément votre cerveau, révèle une étude

Selon une étude récente, le manque de sommeil aurait des conséquences visibles sur notre cerveau. Les chercheurs révèlent que passer une mauvaise nuit pourrait donner à l’organe une apparence plus âgée qu’il ne l’est réellement.

Tl;dr Sommeil de mauvaise qualité accélère le vieillissement cérébral.

L’inflammation expliquerait en partie ce phénomène.

Améliorer son sommeil peut protéger la santé du cerveau.

Un lien étroit entre sommeil et vieillissement du cerveau

Ces dernières années, la question de l’impact du sommeil sur notre santé cérébrale suscite un intérêt croissant chez les scientifiques. Loin d’être une simple parenthèse quotidienne, le sommeil s’impose comme un moment d’une importance capitale pour préserver nos fonctions cognitives et protéger notre cerveau. D’ailleurs, il est frappant de constater que nous y consacrons près d’un tiers de notre existence.

Des chercheurs, dont Abigail Dove du Karolinska Institutet, ont récemment mis en lumière ce lien à travers une étude d’envergure menée auprès de plus de 27 000 adultes britanniques âgés de 40 à 70 ans. Grâce à l’analyse croisée des habitudes de sommeil et des données issues d’IRM cérébrales, ils ont découvert que les personnes ayant une mauvaise qualité de sommeil présentent un cerveau visiblement plus âgé que leur âge réel.

Aujourd’hui, les progrès réalisés en imagerie cérébrale et en intelligence artificielle permettent d’estimer avec précision l’« âge » biologique du cerveau. Cette évaluation repose sur plus d’un millier de marqueurs détectés via IRM : amincissement du cortex, perte de tissus ou atteintes vasculaires. En appliquant des modèles d’apprentissage automatique entraînés sur des cerveaux considérés « sains », il devient possible de repérer ceux qui vieillissent prématurément.

L’équipe a pris soin d’intégrer cinq critères pour établir un « score santé » du sommeil : chronotype (matinal ou vespéral), durée habituelle (l’idéal se situant entre sept et huit heures), insomnie éventuelle, ronflements et somnolence diurne. Plus ce score est bas, plus l’écart entre âge cérébral et âge réel s’accroît – jusqu’à une année supplémentaire dans les cas les plus défavorables.

L’inflammation : une piste majeure parmi d’autres

Mais pourquoi le manque de sommeil accélère-t-il ce vieillissement ? Un élément central pourrait être l’inflammation. Les analyses sanguines recueillies lors de l’étude révèlent que les troubles du sommeil augmentent certains marqueurs inflammatoires ; or ces derniers expliqueraient environ 10 % du lien constaté entre mauvaise qualité de sommeil et vieillissement cérébral.

D’autres mécanismes sont envisagés par la recherche : dysfonctionnement du système glymphatique chargé de nettoyer le cerveau pendant la nuit, accumulation progressive de substances toxiques, ou encore impact indirect via des pathologies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires.

Pistes concrètes pour préserver son capital cérébral

Il ressort néanmoins un constat encourageant : nos habitudes peuvent influencer durablement notre santé cérébrale. Quelques gestes simples – adopter un rythme régulier, limiter caféine ou écrans en soirée, privilégier un environnement sombre et silencieux – contribuent à améliorer la qualité du sommeil. Il n’existe certes pas de recette miracle, mais faire du repos nocturne une priorité demeure sans conteste un investissement précieux pour vieillir en meilleure santé cognitive.